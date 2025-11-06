Miss Perú Karla Bacigalupo sobre conflicto ocurrido en el Miss Universo 2025: "Siempre hay temas delicados"

El certamen Miss Universo 2025 se vio sacudido por la reciente confrontación entre Fátima Bosch, Miss México, y Mr. Nawat, director de Miss Universo Tailandia. Ante la controversia, la representante de Perú, Karla Bacigalupo, quien también compite en el certamen, se pronunció sobre la situación y compartió sus impresiones sobre la experiencia en Tailandia.

Karla Bacigalupo se pronuncia sobre la controversia

En declaraciones a medios internacionales, Karla Bacigalupo se refirió a la polémica que generó la disputa entre Fátima Bosch y Mr. Nawat. La modelo sostuvo que situaciones delicadas son comunes en cualquier industria, pero que ellas han sabido manejar los conflictos con respeto y profesionalismo.

"Siempre hay temas delicados, como en todas las industrias, pero creo que los hemos sabido sobrellevar y estamos todas continuando con muchas esperanzas, con mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y vamos a seguir adelante", expresó la representante peruana.

Además de sus comentarios, Karla se destacó en la ceremonia con un vestido naranja ceñido, adornado con pedrería brillante y un escote llamativo, que dejó sin palabras a los asistentes y medios de comunicación. Su elegancia y carisma la convirtieron en el centro de atención del evento.

Al tomar el micrófono, Karla proclamó con orgullo el nombre del Perú y recorrió la pasarela con paso firme, marcando el inicio de su camino hacia la corona del Miss Universo 2025. Su impacto trascendió la ceremonia: en redes sociales, seguidores de distintas partes del mundo elogiaron su belleza y seguridad. Comentarios como:

"Espectacular mi nena, las páginas asiáticas la aman" y "Wow, quedé impresionado por su seguridad en todo sentido" se multiplicaron en plataformas como X.

Apoyo a Karla Bacigalupo desde Perú

La organización Miss Perú también mostró respaldo a su representante. En su cuenta oficial de Instagram, publicaron un mensaje de admiración por la presentación de Karla en el evento.

"Como el ave fénix, renace entre llamas. Nuestra reina vestida de fuego y fuerza. Cada vuelo empieza después de un renacer", escribieron, resaltando el impactante vestido que portó nuestra candidata.

Antes de partir hacia Tailandia, Karla agradeció el cariño recibido en la despedida organizada en el aeropuerto. "Gracias a todos los que formaron parte de esta despedida. Fue mágica, llena de amor, respeto y unión. Me llevo toda esta energía conmigo al universo", compartió en sus redes sociales, mostrando emoción por el apoyo de sus seguidores.

A pesar de la polémica entre Fátima Bosch y Mr. Nawat, Karla Bacigalupo mantiene su enfoque en representar a Perú con elegancia, seguridad y carisma. Su participación en el Miss Universo 2025 ha comenzado con gran impacto mediático, respaldo oficial y el apoyo de miles de seguidores.