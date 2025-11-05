Miss Universo 2025: Mr. Nawat ordena sacar a Miss México de evento con seguridad y luego se disculpa

La polémica se apoderó del Miss Universo 2025 luego del fuerte enfrentamiento entre Fátima Bosch, Miss México, y Mr. Nawat, director de Miss Universo Tailandia. Todo ocurrió durante la ceremonia del 4 de noviembre, cuando el empresario cuestionó a la modelo frente a las cámaras y terminó ordenando que la retiraran del evento con personal de seguridad.

Mr. Nawat y Miss México discuten y él ordena que la saquen de evento

El Miss Universo 2025 se convirtió en tema viral después del tenso enfrentamiento entre Fátima Bosch, representante de México, y Mr. Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Todo ocurrió durante la ceremonia del 4 de noviembre, donde una discusión frente a cámaras terminó con la modelo siendo retirada del lugar por personal de seguridad.

La polémica comenzó cuando Nawat lanzó una votación no autorizada desde las redes de Miss Universo Tailandia, prometiendo una cena privada a las diez candidatas más votadas. Sin embargo, la organización oficial del concurso rechazó la iniciativa, indicando que solo son válidas las etapas clásicas del certamen: traje típico, traje de baño, gala y preguntas finales.

Pese a la advertencia, el empresario continuó promoviendo la votación, lo que generó molestia entre algunas participantes. Fátima Bosch decidió no participar, lo que habría desatado el enojo del organizador tailandés. Durante una reunión privada con las delegadas, Nawat la enfrentó en público.

"Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?", le preguntó Nawat. Sorprendida, Fátima respondió: "No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?". El empresario insistió: "¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?". A lo que la mexicana contestó: "Sí, por supuesto, sí".

Sin embargo, el intercambio subió de tono cuando Nawat cuestionó la actitud del director nacional de México. Incluso la llamó "cabeza hueca para la reina" y "tonta" delante de las otras participantes.

Bosch no se quedó callada: "Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...", dijo. A lo que el empresario respondió: "Sí tienes voz, pero debes respetar". Fátima, firme y sin miedo, replicó: "Sí, pero usted no me está respetando como mujer".

Tras esa frase, el organizador ordenó que la sacaran con seguridad. El ambiente se tornó tenso y varias concursantes expresaron su descontento ante la forma en que se trató a la Miss México, mostrando solidaridad con ella.

"¿Por qué no te paras? ¡Seguridad!", dijo Nawat molesto. Varias alzaron la voz: "Este no es el modo de tratar a las delegadas". Antes de retirarse, Fátima levantó la voz y dejó claro su mensaje: "Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización".

Mr. Nawat pide perdón entre lágrimas

El hecho dio la vuelta al mundo y provocó la reacción inmediata de la organización de Miss Universo. Ante la presión, Mr. Nawat apareció en redes sociales llorando y pidiendo disculpas públicas.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, si alguien se sintió afectado, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes que estaban en la sala", dijo visiblemente conmovido. La mañana del 5 de noviembre, en una sala de prensa, reconoció su error entre lágrima: "Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud".

Miss Universo toma medidas

El presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, anunció que Nawat será sancionado y su participación en el evento quedará "muy limitada o nula". A raíz del incidente, la organización anunció que el tradicional evento de colocación de bandas sería pospuesto. La medida busca prevenir cualquier contacto entre las concursantes y Nawat Itsaragrisil mientras se revisan los protocolos internos del certamen.

"No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados", expresó firme el director del Miss Universo.

En conclusión, el enfrentamiento entre Miss México, Fátima Bosch, y Mr. Nawat Itsaragrisil generó gran repercusión internacional y llevó a la organización de Miss Universo a tomar medidas para preservar el respeto dentro del certamen. Mientras la representante mexicana continúa en competencia, el empresario tailandés afronta sanciones por su comportamiento durante el evento.