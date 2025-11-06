Yiddá Eslava culpa a Natalia Otero por falta de apoyo a su película: "Estaba muy bien con Julián Zucchi"

La argentina Natalia Otero, amiga cercana de Julián Zucchi, acusó a Yiddá Eslava de no dejar que el padre de sus hijos los vea. Aunque la peruana se defendió, aseguró que esta difamación tuvo una mala reacción para el estreno de su película en los cines.

Yiddá acusó a Natalia Otero de mala publicidad

En el programa 'Arriba mi gente', Yiddá Eslava estuvo como invitada para hablar sobre la baja audiencia de su película 'La Habitación Negra' que se estrenó el pasado 30 de octubre. La actriz peruana señaló que tras las acusaciones de Natalia Otero el día del estreno de su film hizo que el público no la quiera apoyar.

"Yo creo que tuvo mucho que ver porque la gente justamente no quiere, si no se hubiese asociado esa parte negativa creo que la gente lo hubiese recibido de otra manera totalmente distinta", expresó.

Se llevaba bien con Julián Zucchi

Así mismo, comentó que la argentina no tenía por qué comentar sobre su vida privada que solo incluye al padre de sus hijos. Además, señaló que llevaba una buena relación con Julián Zucchi, aclarando que el régimen de visitas fue solicitado por él en aquel horario.

"Otras de las cosas, frases que suena trilladas 'el tercero sale sobrando' y además, yo estaba muy bien con Julián coordinando las situaciones de nuestros hijos y estaba manejándose en la privacidad como quiero llevar mi vida. Por eso yo no muestro tanto a mi novio porque ya no quiero exponer mi vida sentimental, quiero mostrarme como artista", dijo.

Después, los conductores de televisión le preguntaron a Yiddá si las acciones de Natalia Otero tuvo la intención de malograr el estreno de su película. Ante ese cuestionamiento, esto respondió la peruana.

"¿Por qué apareció Natalia Otero entonces?", pregunta Ricardo, y Eslava responde: "Pregúntenselo a ella (¿Entonces ha intentado dinamitar tu película, tu estreno a través de eso?) Yo no voy a cometer el error de soltar algo así porque la persona que tiene que decirlo, es quien hace los actos, yo no estoy en su cabeza".

De esta manera, la actriz Yiddá Eslava señala que su película fue trabajado con mucho esfuerzo y casi nulo apoyo de auspiciadores. Por ello, pidió el apoyo de sus seguidores para que puedan ir a verla, desmintiendo a Natalia Otero que la acusó de no dejar que Julián Zucchi vea a sus hijos generando negatividad a su trabajo ante el público.