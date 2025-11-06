Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Hace unos días, Pamela López fue consultada sobre Christian Cueva por las nuevas restricciones y al no poder responder, solo atinó a realizar un gesto sacando la lengua a la imagen del futbolista. Ante esto, Pamela Franco le responde con todo.

Pamela Franco le manda tremenda 'chiquita'

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Pamela Franco fue abordada por las cámaras donde fue consultada sobre varios temas. Uno de ellos fue sobre la sacada de lengua que hizo Pamela López a la imagen de Christian Cueva y la cantante de cumbia arremetió con todo.

"Nadie puede vomitar en algo que ha comido y lo ha comido varias veces. Hermana, no te puedes hacer así, yo prefiero callarme", expresó la artista a la reportera.

Así mismo, la pareja de Christian Cueva también comentó sobre los recientes regalos que recibió señalando que es algo habitual en su relación amorosa. Además, afirman que tratan de no hacer caso a las críticas.

"Siempre me manda la verdad (te engríe) sí, la verdad no tenemos una fecha especial y eso es lo más bonito. Hemos decidido no tomar a pecho nada, tratamos por lo menos porque tampoco somos de fierro y estamos mejor emocionalmente", señaló.

Sobre las restricciones a Pamela López

Después, Pamela Franco fue consultada sobre las recientes restricciones que ordenó un juez hacia Pamela López para que no hable de Christian Cueva. La cantante lo celebró, debido a que la ex del pelotero siempre habla de él para poder facturar en diferentes programas de TV. Aunque recordemos, que estas prohibiciones no es solo para la influencer, sino también para el 'Aladino'.

"Qué bueno, yo creo que el tiempo... no puedo salir a hablar. Eso que en mi vida ha pasado cosas que todo el mundo lo ha visto, he podido lucrar y salir a hablar un montón de cosas. Como persona te digo que no es mi estilo, y dos, soy mamá y cuando hay hijos de por medio, la boca hay que (callar)", expresó la joven artista ante los medios de televisión.

De esta manera, la cantante Pamela Franco señala que viene pasando una buena relación con Christian Cueva tras cumplirse un año de su oficialización. Por otro lado, también demostró sentirse alegre porque Pamela López no podrá hablar de él y le mandó tremendo mensaje tras hacer un gesto de desagrado al ver la imagen del pelotero peruano en una entrevista.