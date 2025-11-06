George Forsyth anuncia el nacimiento de su primera hija con Sonia La Torre: "El sueño más deseado"

George Forsyth y su esposa, Sonia La Torre, atraviesan uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en padres por primera vez. El exfutbolista y exalcalde de La Victoria, quien hace algunos meses había anunciado con emoción el embarazo de su pareja, compartió ahora su alegría por la llegada de su hija Christine, un acontecimiento que ambos calificaron como el regalo más grande de sus vidas.

George Forsyth y Sonia La Torre presentan oficialmente a su bebé recién nacida

A través de sus redes sociales, Sonia La Torre publicó un emotivo video en el que muestra las distintas etapas de su historia de amor con Forsyth: desde los inicios de su relación, su compromiso, el matrimonio y finalmente el nacimiento de su primogénita. En el clip, la empresaria reveló por primera vez imágenes del parto y del primer encuentro con su bebé, generando ternura entre sus seguidores.

"Nuestra amada Christine. No imaginas cuánto te hemos esperado... Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado. Llegaste para llenar nuestros días de luz, de amor y de propósito", escribió Sonia en la descripción de la publicación, que también fue compartida por el exalcalde.

En el mismo mensaje, la joven madre expresó la profunda emoción que sienten ante esta nueva etapa familiar.

"Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre. Te amamos con todo el corazón. Papá y mamá", añadió.

El post rápidamente se viralizó y recibió cientos de comentarios de felicitaciones de amigos, familiares y seguidores del matrimonio, quienes celebraron la llegada de la pequeña Christine y destacaron la unión de la pareja.

¿Quién es Sonia La Torre, esposa de George Forsyth?

Sonia La Torre, de 28 años, es una reconocida empresaria cajamarquina e ingeniera industrial. Se desempeña como CEO de una empresa familiar dedicada al rubro del gas y oxígeno en Cajamarca, liderada por su padre, Marco La Torre. Su madre, Kori Lezama Llaque, fue reina del tradicional carnaval cajamarquino, por lo que Sonia también es conocida por su elegancia y carisma.

La relación entre Forsyth y La Torre se hizo pública en 2023, cuando ambos comenzaron a compartir fotografías juntos en redes sociales. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, mostrando solo los momentos más significativos de su vida en pareja, como su boda y ahora el nacimiento de su hija.

El nacimiento de Christine marca una nueva etapa en la vida de George Forsyth y Sonia La Torre, quienes han demostrado que atraviesan un momento de plenitud personal y familiar. A través de sus redes, ambos expresaron su compromiso de criar a su hija en un entorno lleno de amor, unión y esperanza.