Alejandra Baigorria sobre ausencia de Thamara Medina en cumpleaños de su madre: "La gente opina sin saber"

Hace unos días Alejandra Baigorria organizó un almuerzo íntimo por el cumpleaños de su mamá, Verónica Alcalá, rodeada de su hermano Sergio Baigorria y su esposo, el chico reality Said Palao. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de su hermana menor, Thamara Medina, quien criticó a su madre hace poco. Ante los rumores Alejandra salió al frente apara aclarar todo.

Alejandra Baigorria responde a la polémica

Durante la entrevista, Alejandra Baigorria se mostró tranquila, pero firme al responder sobre la controversia que surgió luego del festejo familiar. Según explicó, las personas suelen emitir juicios sin tener conocimiento real de la situación, lo que genera rumores infundados.

"Todo bien, la verdad. Siento que a veces la gente opina y habla sin saber, sin investigación, sin saber que entre hermanos tenemos diferentes apellidos y diferentes papás. Entonces, a veces juzgan porque no estamos todos juntos, pero claro, cuando está mi papá, estamos los Baigorria", señaló la empresaria.

Asimismo, la también influencer comentó que, aunque está acostumbrada a recibir críticas, le incomoda que los comentarios involucren a su entorno más cercano.

"Siento que a veces están juzgando solamente por decir 'es Alejandra, vamos a sacarle el ancho porque es ella'. Ya es algo personal, prefiero no decir nada. Siempre lo hacen, siempre me chancan, pero ya estoy curtida. Sin embargo, sí me incomoda que se metan con mi familia", agregó.

Con estas declaraciones, Alejandra dejó claro que su familia mantiene una buena relación y que las diferencias entre hermanos no deberían convertirse en motivo de especulación mediática.

Thamara Medina reaparece en redes sociales

Mientras tanto, Thamara Medina, hermana menor de Alejandra, reapareció en redes sociales luego de ser señalada por no asistir al almuerzo familiar. Según difundió el tiktoker, Ric La Torre, la joven se encontraba en Máncora durante ese fin de semana, trabajando como influencer para un reconocido hotel de la zona.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes destacaron su nueva faceta laboral.

"Qué bueno que esté trabajando", "Es un trabajo, ya dejenla en paz", y "Solo hablando de Alejandra figuran", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

Pese a los rumores, Alejandra Baigorria insistió en que su familia mantiene una buena relación y que las diferencias naturales no deben convertirse en motivo de especulación pública. Mientras tanto, la empresaria continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales, y Thamara Medina parece haber encontrado su propio camino en el mundo digital.