Hermano de Ale Baigorria arremete contra Thamara tras reclamo a su mamá: "¿Dónde estaba tu papá?"

Luego del conmovedor video que publicó Thamara Medina, donde reveló que creció en medio de la violencia y criticó duramente a su madre, Verónica Alcalá, su hermano Sergio Baigorria decidió pronunciarse. El hijo mayor de Verónica y hermano de la empresaria Alejandra Baigorria salió al frente para defender a su mamá y aclarar lo que él vivió de cerca.

Sergio Baigorria cuestiona a Thamara Medina

Sergio Baigorria, hermano de la empresaria Alejandra Baigorria, rompió su silencio tras el video publicado por su hermana Thamara Medina, donde contó que vivió una infancia difícil marcada por la violencia. El hijo mayor de Verónica Alcalá salió al frente con un fuerte comunicado en defensa de su madre y dejó varias frases que generaron revuelo en redes.

A través de sus historias de Instagram, Sergio aseguró que lo que vivió junto a su mamá fue muy distinto a lo que relató Thamara. Baigorria dejó entrever su incomodidad por las declaraciones recientes.

"Hoy hablo desde el corazón y desde mi verdad. Yo estuve ahí, y vi todo lo que mi mamá vivió. Sus exparejas la humillaron, la maltrataron y la abandonaron económicamente", escribió al inicio de su mensaje.

El joven recordó que su madre pasó por momentos muy duros, pero nunca bajó los brazos. Además, resaltó la valentía con la que Verónica enfrentó las adversidades.

"Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron", comentó.

Hermano de Alejandra Baigorria lanza dardo contra Thamara Medina. (Instagram)

Sergio aprovechó para destacar la fortaleza de Verónica Alcalá. Al mismo tiempo lanzó un mensaje directo, que muchos interpretaron como una respuesta a Thamara.

"No se puede hablar de una historia sin conocerla completa, ni ser selectivos con la verdad. Y me pregunto... ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada", señaló con firmeza.

El hermano mayor de la 'Gringa de Gamarra' también cuestionó la versión que su media hermana compartió públicamente. De esta manera, reafirmó su postura y su apoyo incondicional hacia su madre.

"Por eso duele ver cómo se distorsionan los hechos. No busco desacreditar a nadie, pero yo también tengo mi historia. Y si algún día decido contarla, lo haré. Mi madre tiene todo mi amor, mi respeto y mi apoyo, hasta el final", escribió para cerrar su mensaje.

Alejandra Baigorria pide calma y respeto

Por su parte, Alejandra Baigorria decidió mantenerse al margen del conflicto familiar. En entrevista con "Amor y Fuego", la empresaria pidió prudencia y respeto. La popular 'Gringa de Gamarra' también recordó que todos tienen problemas familiares y que lo importante es mantener la unión.

"Hay cosas que no se deben decir, cosas que se pueden solucionar independientemente de todo", expresó. "Yo he pasado por situaciones difíciles, mis hermanos también, y todos en este mundo. Nadie puede decir que no ha tenido problemas familiares", agregó.

Con esta nueva polémica, los Baigorria vuelven a estar en el centro de atención. Sin embargo, Alejandra espera que el tiempo calme las aguas y que su familia logre superar los conflictos con madurez y amor.

En conclusión, las declaraciones de Sergio Baigorria marcaron un nuevo capítulo en la polémica familiar. Mientras Thamara compartió su dolorosa versión de la infancia que vivió, su hermano decidió defender la imagen de su madre, ofreciendo un relato completamente distinto. Entre versiones contrapuestas, Alejandra Baigorria optó por mantener la calma y pedir respeto.