Amiga de Gustavo Salcedo desmiente affaire, pero no niega frase contra Maju: "Lo que compartí, queda ahí"

Tras ser mencionada en el escándalo entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, Mariana de la Vega, la joven captada en 2023 ingresando a un hotel con el empresario, rompió su silencio. En entrevista con "América Hoy", explicó cuál es su relación con Gustavo, habló sobre las imágenes difundidas y aclaró el supuesto comentario contra Maju.

Amiga de Gustavo Salcedo aclara ampay

Mariana de la Vega, la joven que fue captada entrando a un hotel con Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió hablar y dar su versión tras las fuertes acusaciones que se difundieron en televisión. En conversación con "América Hoy", Mariana explicó que su relación con Gustavo fue solo de amistad y que el famoso ampay fue malinterpretado.

"Yo fui a entrenar con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos. No fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que por la operación que me llegaron a hacer 3 días después no podía meterme al frío", contó.

Además, aseguró que fue víctima de rumores. La joven pidió que no la sigan involucrando en temas ajenos a su vida y afirmó que todo lo que pasó le causó daño tanto a ella como a su familia.

"Con mucho respeto te pido que no me involucres más en chismes de los cuales he sido víctima y han causado daño a mí y a mi familia. Ya te dije que entre Gustavo y yo no ha habido ningún tipo de relación amorosa, más solo amistad", afirmó.

Sus declaraciones llegan justo después de que Janet Barboza revelara que tenía información sobre Mariana. Según contó la conductora, un amigo suyo vio en un grupo de WhatsApp un mensaje donde la joven habría insinuado que la supuesta infidelidad no recaería en Gustavo Salcedo, sino en Maju Mantilla.

No niega comentario contra Maju

Mariana no se quedó callada y aprovechó para enviarle un mensaje directo a Janet Barboza, quien había comentado el tema al aire. La joven quiso dejar claro que no forma parte de ningún supuesto plan relacionado con Gustavo Salcedo ni con alguna intención de perjudicar a Maju Mantilla o revelar algo en su contra.

"Y dile a la señora Janet que yo no soy parte de ningún plan y que lo que haya hecho Gustavo, es tema suyo. Que yo no soy parte de ningún plan para hacer quedar mal a alguien o sacar la verdad de algo", expresó con firmeza.

Sin embargo, cuando la reportera le preguntó si realmente compartió mensajes defendiendo a Gustavo, su respuesta sorprendió al no negarlo. Su actitud dejó a muchos con la duda sobre si efectivamente habría publicado el mensaje que desató la controversia.

"(¿Entiendo que nunca difundiste comentarios como 'no entiendo por qué acusan a Gustavo cuando la infiel era otra'?) Lo que sea que yo haya compartido entre mi círculo, queda ahí. Si quieres saber más, pregúntenle a la fuente de 'confianza', pero a mí ya no me escribas más porque vas a perder tiempo y agradezco la comprensión", soltó tajante.

En conclusión, Mariana de la Vega decidió romper su silencio para defender su versión y ponerle punto final a los rumores que la vinculan sentimentalmente con Gustavo Salcedo. La joven fue tajante al recalcar que entre ellos solo existió una amistad y que todo fue malinterpretado. Sin embargo, sus respuestas, lejos de cerrar el tema, han despertado nuevas dudas.