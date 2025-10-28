Alejandra Baigorria responde tras confesión de Thamara Medina sobre su madre: "Sanar no es venganza"

Hace unos días, Thamara Medina señaló en un video que vivió una infancia muy complicada al estar con su madre Verónica Alcalá y ahora, rompió en llanto cuando vio que varios compartían los mismos problemas. Ahora, Alejandra Baigorria se pronunció sobre tal hecho.

Alejandra Baigorria se pronuncia

La esposa de Said Palao trató de mantener en privado los problemas que ocurrían dentro de su entorno familiar, pero su hermana Thamara Medina volvió a hacerlo público tras compartir un video donde contaba todo lo que sufrió de pequeña y cómo tuvo que afrontarlo a su corta edad.

Ante estas recientes declaraciones, Alejandra Baigorria decidió no pronunciarse directamente en algún medio de televisión, pero sí con un mensaje en sus redes sociales. La artista expresó que su corazón no estaría mejor sentimentalmente, pero que igual forma debe continuar y también habló sobre el perdón.

"No todos los días son buenos! Hay días que amaneces con el corazón arrugadito, pero se tiene que continuar. Así como Cristo te perdonó, aprende tú también a perdonar. Sanar no es venganza, es paz", dijo por medio de una foto donde aparece acongojada.

Historia de Alejandra Baigorria

Thamara Medina rompe en llanto tras contar sobre su infancia

Por medio de sus redes sociales, Thamara Medina se pronunció sobre su último video donde expresó todo lo que sufrió en su infancia hasta que pudo irse a vivir con su padre, donde señala que recibió mensajes de personas que pasaron por lo mismo.

"En su momento era una niña tratando de sostener a adultos, entonces las cosas se salieron en las manos y me encanta sentir que mi comunicado, fue un granito de arena para alguien que se sentía como yo en su momento. Me encanta recibir esos mensajes que vamos, no estamos solas, ¿me entiendes?", dijo.

Así mismo, comentó que no siempre la familia tiene que serlo porque a veces los daña a cada uno, mucho más de lo que haría otra persona. Por ello, señala que cada uno tiene sus propias experiencias y nadie tiene que invalidar lo que has vivido, o de cómo decidiste afrontarlo.

De esta forma, Thamara Medina señala que se siente bien cuando su confesión ha ayudado a otras personas identificarse y no sentirse solos en sus problemas que pasan con sus familias. Ante esto, su hermana Alejandra Baigorria respondió con un mensaje donde habla sobre el perdón y sanar, sin venganza en sus redes.