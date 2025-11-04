RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su mamá sin su hermana Thamara: ¿No fue invitada?

Alejandra Baigorria festejó el cumpleaños de su mamá Verónica Alcalá con un almuerzo familiar, pero llamó la atención la ausencia de Thamara Medina tras sus recientes declaraciones.

Alejandra Baigorria festeja el cumpleaños de su mamá en medio de tensiones familiares.
Alejandra Baigorria festeja el cumpleaños de su mamá en medio de tensiones familiares. (Composición Karibeña)
04/11/2025

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria organizó un almuerzo íntimo por el cumpleaños de su mamá, Verónica Alcalá, rodeada de su hermano Sergio Baigorria y su esposo, el chico reality Said Palao. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de su hermana menor, Thamara Medina, quien criticó a Verónica hace unas semanas.

Alejandra Baigorria festeja cumple de su mamá sin Thamara

Alejandra Baigorria celebró con mucha emoción el cumpleaños de su mamá, Verónica Alcalá, con un almuerzo íntimo rodeado de cariño y momentos especiales. A la reunión asistieron su hermano Sergio Baigorria y su pareja Said Palao, quienes se mostraron muy unidos a la homenajeada.

Sin embargo, la gran ausente fue Thamara Medina, la hermana menor de Alejandra, quien no apareció en ninguna foto ni video del evento familiar. Esto llamó la atención de los seguidores, pues se da poco después de las fuertes declaraciones que Thamara hizo sobre su madre.

El festejo se realizó en un conocido restaurante limeño, donde Alejandra compartió imágenes sonrientes junto a su mamá, agradeciendo por un nuevo año de vida. Alejandra se mostró muy feliz y escribió en redes sociales un mensaje lleno de amor para Verónica Alcalá.

"Feliz cumple mami", escribió la empresaria con un emoji de corazón en un collage de cuatro fotos donde aparecían su madre, su hermano Sergio Baigorria, su esposo y un familiar.

La empresaria también compartió un video donde se veía a Verónica feliz mientras le cantaban "Feliz cumpleaños" y luego soplaba la vela. Aunque no mencionó a Thamara, varios usuarios notaron su ausencia y dejaron comentarios preguntando por ella.

¿Qué había pasado con Thamara Medina?

Semanas antes, Thamara Medina, la hija menor de Verónica Alcalá, se volvió tendencia al publicar un video donde contó que no tuvo una infancia fácil. Además, señaló que se sintió desprotegida por su madre.

"Una niña que aprendió desde muy temprano que no todas las manos saben proteger, que no todos los abrazos son cálidos y quienes deberían cuidarte te rompen por dentro", dijo Thamara, generando polémica entre los seguidores de la familia.

En el programa "Magaly TV La Firme", la conductora Magaly Medina comentó la situación familiar de Alejandra. Y criticó el hecho de aparentar ser una familia unida cuando excluyen a un integrante.

"Thamara, la otra hija, no está. Parece que ha sido expulsada del entorno familiar y por supuesto ellos postean estos videos y estas fotos para demostrar que siguen siendo una familia unida, pero no es cuando excluyes a uno de los miembros. Ahí están todos los hijos pero menos la única faltante es Thamara parece que ella no es bienvenida en el entorno de la Baigorria", expresó.

@riclatorrez 4.11/5: #MagalyMedina critica a #alejandrabaigorria . #veronicaalcala #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos #farandulalorcha #destacados #alebaigorria ♬ sonido original - Ric La Torre

Pese a las diferencias familiares, Alejandra ha preferido mantenerse alejada de la polémica y enfocarse en su trabajo y en su familia. En esta ocasión, la rubia optó por mostrar solo momentos alegres y de unión con su madre. 

En conclusión, Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá, en un ambiente familiar marcado por el cariño, pero también por la notoria ausencia de su hermana Thamara Medina. Aunque las tensiones entre madre e hija aún parecen no resolverse, la chica reality dejó claro que prefiere enfocarse en los buenos momentos y mantener la armonía con los suyos. 

