Melissa Paredes regresaría como conductora de 'América Hoy' tras salida de Ethel Pozo

La actriz Melissa Paredes ha revelado sus ganas de volver como conductora de televisión después de haber salido bruscamente de 'América Hoy'. Ahora, este hecho se podría concretar después de la salida de Ethel Pozo.

¿Melissa Paredes vuelve a América Hoy?

Melissa Paredes fue una de las conductoras principales de América Hoy cuando el programa empezó. Sin embargo, fue retirada del espacio hace unos años en medio de la polémica por un ampay con su entonces bailarín, y actual esposo, Anthony Aranda.

La última vez que estuvo en el programa, tuvo un enfrentamiento verbal con Ethel Pozo, a quien le recalcó que no era parte de su círculo cercano. Desde aquella ocasión no había vuelto al set hasta que fue invitada en el 2025 como parte del aniversario del programa.

Ahora, se rumorea su posible regreso al set de 'América Hoy' luego de que se promocionara un video con una nueva conductora de televisión para este 2026. Como se recuerda, Ethel Pozo se retiró a finales de 2025 para pasar a otro canal con su madre Gisela Valcárcel. Por las redes, no han dudo en relacionar a la risa de la promoción con Melissa Paredes.

"Melissa Paredes podría ser la conductora porque ha sacado esto América con una risa que parece conocida que es de Melissa. Esto es lo que han sacado por sus redes sociales ¿Será acaso que le están mandando su 'chiquita' a la Ethel? En la televisión peruana hemos visto de todo, así que no me sorprendería", expresó.

Descartan a Janet Barboza

Otros usuarios creen que no se trataría de Melissa Paredes, sino otras figuras como Valeria Piazza o Janet Barboza, pero el tiktoker Joss menciona que no tendría gracia hacer un promocional para conductoras ya conocidas del canal. Por ello, reafirma su suposición y espera que muy pronto puedan revelar más detalles de la nueva conductora que ingresaría al programa del canal 4.

"Muchos dicen que la risa sería de Janet Barboza, si sería de ella por qué lo pondrían como si fuera muy pronto, una temática que no vendería, tendría que ser alguien que está entrando recién", dijo.

De esta manera, Melissa Paredes podría ser una fuerte candidata y la más sonada para ingresar a 'América Hoy' donde ya estaría confirmado la participación de Janet Barboza y Edson Dávila. Aunque también, viene sonando nombres como Milett Figueroa, Valeria Piazza y otras figuras más de la TV.