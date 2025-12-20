Magaly Medina y su contundente mensaje a Gisela Valcárcel tras salida de Ethel Pozo de 'América Hoy'

En las últimas horas Ethel Pozo ha venido siendo noticia luego de hacerse oficial su salida del famoso programa 'América Hoy'. Por ello, luego de 8 años, la hija de Gisela Valcárcel dejará el canal 4.

Al respecto, son varias personas las que se han pronunciado tras conocerse su partida. Sin embargo, quien aprovechó la situación para no solo mandarle su mensaje a Pozo, sino también a Gisela Valcárcel, fue nada menos que Magaly Medina.

Magaly Medina aprovechó y le mandó mensaje a Gisela Valcárcel

En una parte de la emisión de último su programa, recordó la vez en que Gisela Valcárcel despotricó contra el gerente de América Televisión al hacer un en vivo en sus redes sociales señalando que seguirá teniendo grandes amigos en dicha casa.

Por ello, Magaly Medina no se aguantó y se mandó con todo al recordar que del programa 'América Hoy' solo se fueron su hija Ethel Pozo y Armando, con quien tiene una amistad de años.

"Y pasó todo lo contrario... ¿cuáles amigos? Si se quedaron todos con Fernando, Gisela. ¿Cuáles? Los que tú llamabas tus amigos, la "Mona con metralleta" y tu fiel chupe el Giselo, no eran tan fieles como creías. Ahora que ya logró cierto lugarcito, al toque fue y firmó nuevo contrato", explicó.

Luego, agregó lo siguiente: "Chau, Ethel. Adiós, mamita. Que te vaya bien. Qué gente tan hipócrita, por eso en televisión vemos unas caras, pero a la hora de la hora, de la despedida, ¿vieron la cara de felicidad de la "retoquitos"?

Ethel se despidió de América Televisión

Magaly Medina aseguró que casi todos siguen en 'América Hoy'

Finalmente, la 'Urraca' enfatizó en que prácticamente todo el equipo de 'América Hoy' ya están firmando su renovación para seguir: ¿Dónde están tus amigos, Gise? ¿por qué no se van contigo a Panamericana? Incluso, todo el equipo de producción se ha quedado excepto Armando, que es su productor y chupe de ella. Todos se han quedado, ella se ha ido sola.

Como se recuerda, el último viernes fue el programa despedida para la también influencer Ethel Pozo y vaya que no pudo con la emoción al verse visiblemente triste por alejarse de la que fue por varios años su casa televisiva.

"En esta casa nací como conductora y siempre le voy a tener mucho cariño. He crecido muchísimo; he cometido errores, pero también aciertos. Ha sido casi una década, más de 1500 programas que pasaron rapidísimo", contó en su despedida.