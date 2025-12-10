Magaly desmiente a Melissa Paredes tras comentarios sobre ella con Anthony: ¿Cuál restricción me pusiste?

Melissa Paredes y Anthony Aranda volvieron al centro de la conversación pública tras participar en un pódcast donde reavivaron su versión del recordado ampay ocurrido cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba. Allí insinuaron que existiría alguna restricción para que Magaly Medina no hable del caso, lo que generó una rápida respuesta de la conductora.

Magaly Medina responde con firmeza a Melissa Paredes

En la reciente edición de su programa, Magaly Medina reaccionó sin rodeos a las declaraciones difundidas en el pódcast de Kenji Fujimori. Visiblemente irritada, negó por completo que exista un impedimento legal que le prohíba mencionar a la actriz y su pareja.

"¿Yo? O sea, ¿yo? Dejé de hablar de ellos porque me pusieron una restricción... ¿Cuál restricción me pusiste, hijita? ¿Cuál? ¿Dónde está? Muéstramela. ¿Dónde?", cuestionó la presentadora.

La tensión aumentó cuando Magaly recordó en vivo el proceso judicial que protagonizó Melissa contra Rodrigo Cuba. La conductora remarcó que fue la propia modelo quien interpuso una denuncia grave, hecho que derivó en una decisión judicial contundente.

"Ella dice que yo los metí a ella y al papá de su hijo en unos temas horribles. ¿Ya te olvidaste que quien demandó ante la justicia por un tema horrible fuiste tú? Que demandó al papá de tu menor hija, al punto que un juez de familia les quitó a los dos la tenencia de la criatura porque iba a estar más a salvo en manos del Estado que con ustedes dos?", expresó.

Además, Medina recordó además que la niña quedó inicialmente bajo tutela del Estado y luego pasó al cuidado de sus abuelos, mientras a ambos padres se les prohibió acercarse. La conductora siguió con un mensaje más directo:

"¿Ya te olvidaste de lo que denunciaste? ¿Te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y que luego después te tuviste que retractar y arrepentir? Eso solamente lo hacen las mujeres y los hombres ignorantes cuando quieren ganar un juicio a como dé lugar y los denuncias por hechos monstruosos".

Finalmente, dejó en claro que no permitirá que la involucren en acciones que no cometió: "No, mamita, no a mí no me chantes delitos que yo no cometí. Mira que por lo que acabas de decir yo te puedo demandar también. Terrible. ¿Qué le pasa a esta mujer?".

Melissa Paredes confirma que se enamoró bailando de Anthony

Durante el pódcast, Melissa dio otro titular al revelar detalles sobre el inicio de su romance con Anthony Aranda. Contó que la conexión comenzó "bailando", comentario que despertó críticas inmediatas porque ese acercamiento ocurrió cuando seguía casada con Rodrigo Cuba.

La 'Urraca' aprovechó para recordar el ampay en el estacionamiento que marcó el fin del matrimonio. Además, cuestionó la imagen de Aranda como un hombre "respetuoso" y "caballeroso", atributos que él mismo suele destacar.

"Se le olvidó que esa historia de amor nació con un acto de deslealtad. Claro, nació bailando, pero lo que se le olvidó fue un detalle importante: mientras bailaba y nacía su historia de amor, ella estaba casada con el Gato Cuba y tenía una hija. Él dice 'soy caballeroso y respetuoso', tan respetuoso que no le preocupó que Melissa tenía marido", ironizó Medina.

Las declaraciones de Melissa Paredes y Anthony Aranda reabrieron un capítulo que parecía cerrado, pero Magaly Medina no dejó pasar las insinuaciones sobre una supuesta restricción legal. Su contundente respuesta devolvió el tema a la agenda mediática y volvió a poner bajo el foco el polémico inicio del romance entre la actriz y el bailarín.