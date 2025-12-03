Darinka Ramírez sobre posible boda de Jefferson Farfán y Xiomy: "A mí me dijo que nunca se casaría"

En medio de los rumores de una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, la que no se quedó callada fue Darinka Ramírez, madre de la hija menor del exfutbolista. La joven modelo sorprendió con una fuerte confesión que dejó a muchos con la boca abierta y que, sin duda, dará que hablar en el mundo de la farándula.

Darinka Ramírez opina sobre posible boda de Farfán y Xiomy

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, decidió pronunciarse tras los rumores de una posible bode del exfutbolista y Xiomy Kanashiro. La influencer reveló que el exjugador dijo que nunca se casaría en el pasado.

Todo empezó cuando Xiomy Kanashiro compartió en sus redes sociales una foto luciendo un anillo brillante, lo que desató los rumores de un compromiso con la popular "Foquita". Ante esto, las cámaras de "América Hoy" fueron a buscar la opinión de Darinka, quien no dudó en responder.

"Bueno, ya son sus decisiones. Yo no tengo nada que ver ahí, la verdad. Lo único que espero es que sea buen padre", dijo Darinka, dejando en claro que ya no tiene relación con Jefferson, pero sí le preocupa que cumpla con su rol como papá.

Pero cuando la reportera le preguntó si se imaginaba a Jefferson llegando al altar, la influencer lanzó una contundente frase. Ramírez recalcó que Farfán le dijo que creía en el matrimonio.

"La verdad que no sé. A mí me dijo que nunca se casaría, pero bueno, es su decisión y yo le deseo lo mejor. Si a él le va bien, le va a ir bien a sus hijos", declaró.

Lejos de mostrarse celosa o afectada, Darinka se mantuvo firme en su posición y dejó claro que ya no le interesa la vida sentimental del exjugador. Según dijo, su única preocupación es que Farfán cumpla como padre, no solo con su hija, sino con todos sus pequeños.

"No sé, la verdad. En su vida personal, la verdad es que no me interesa, ¿no? Como te digo, yo quiero que sea buen padre, no solo con mi hija, que sea igual con los chicos", afirmó la modelo.

Confiesa que tuvo una buena relación con Doña Charo

Eso sí, Darinka aclaró que con doña Charo, la mamá de Jefferson Farfán, las cosas quedaron en buenos términos, pese a que ahora ya no tienen tanto contacto. Luego de que saliera a la luz una entrevista donde la señora pareciera no muy convencida de la posible boda de su hijo, la influencer destacó lo bien que se llevaban.

"¿Contigo sí se llevaba bien?", le preguntaron. "Sí, nos llevábamos bien, pero ahora como ya los lazos, digamos, se han cortado, entonces ya no tenemos mucha comunicación", respondió Darinka.

¿Será que la "Foquita" cambió de opinión y ahora sí quiere casarse? Por ahora, solo queda esperar, pero lo cierto es que Darinka ya soltó tremenda afirmación, y la historia promete más capítulos.

En conclusión, Darinka Ramírez opinó sobre la posible boda de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. La modelo dejó claro que no se mete en la vida sentimental del exfutbolista y que su única preocupación es que cumpla como padre. Aunque aseguró que le desea lo mejor, sus declaraciones sobre que la "Foquita" alguna vez le dijo que no creía en el matrimonio despertaron la curiosidad de muchos.