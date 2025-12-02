Yahaira Plasencia revela que coincidió con la 'Foquita' en el aeropuerto y la gente gritó: "Ahí está tu Farfán"

Yahaira Plasencia vivió un curioso episodio que vivió en el aeropuerto de Lima. Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando coincidió en el mismo lugar con Jefferson Farfán, conocido como la 'Foquita'. Aunque nunca se cruzaron ni se vieron, la gente no perdió la oportunidad de recordarles su antigua cercanía.

Yahaira pasó roche en aeropuerto con Farfán

La salsera Yahaira Plasencia volvió a ser tendencia por un episodio que vivió en el aeropuerto de Lima el pasado fin de semana. La artista contó que coincidió con Jefferson Farfán, aunque nunca llegaron a cruzarse. Lo curioso fue la reacción de la gente, que no dudó en recordarle su pasado con el exfutbolista.

En "América Hoy", Ethel Pozo le preguntó directamente a Yahaira Plasencia sobre el rumor de un supuesto encuentro con Jefferson Farfán en el mismo aeropuerto. La hija de Gisela Válcarcel quiso saber si se cruzaron.

"Hay un chisme que dice el fin de semana tú llegaste al nuevo aeropuerto y quien también llegó minutos antes. ¿Se vieron las caras?", cuestionó Ethel.

Yahaira respondió con humor y algo de vergüenza. Destacó que la gente en el aeropuerto comenzó a gritarle que Farfán estaba allí y viceversa.

"Lo que pasa que tú sabes que la gente en el aeropuerto te ve y te grita y todo. Entonces yo estaba en la cola y me dijeron, 'Yahaira, ahí está tu Farfán'. 'Señora, ¿qué pasa?', le dije. Y dijeron: 'sí, que está más adelante'. Y la otra señora: 'Farfán ahí está tu Yaha'. Yo: 'Señora, por favor'. Te lo juro. ¡Qué vergüenza!", señaló Yahaira.

La cantante aclaró que nunca vio a la 'Foquita'. Explicó que sí coincidieron en el mismo lugar, pero que estaban lejos. Además, señaló que la situación no le dio nervios.

"Estaba más adelante que yo. La verdad nunca lo vi. Pero la gente muy graciosa. (¿Cruzaron miradas entonces?) No, no, nunca lo vi. (¿Te pusiste un poco nerviosa?) No", dijo Yahaira.

Janet Barboza señala que esto no le gustaría a Xiomy Kanashiro

El comentario generó risas en el set, y Janet Barboza lanzó una frase que encendió la polémica. La conductora comentó que a Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, no le gustaría esa situación. Yahaira respondió tranquila.

"A Xiomy esto no le va a gustar", comentó Janet. Yahaira contestó: "Es que es cosa de la gente, la gente muy graciosa. Se respeta el cariño también".

El episodio rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes. Muchos recordaron la relación que la cantante tuvo con Farfán y bromearon con la posibilidad de un reencuentro. Sin embargo, Yahaira aclaró que no hubo cruce de miradas ni reencuentro alguno. Aseguró que no sintió nervios, más allá de la vergüenza del momento. Para ella, todo fue parte del cariño del público, que suele recordarle su pasado.

Este episodio demuestra que, pese al tiempo, la gente sigue relacionando a Yahaira con la "Foquita". Y aunque ella insiste en que no hubo ningún acercamiento, los gritos de los pasajeros bastaron para encender el chisme.

La cantante se encuentra enfocada en su carrera musical y en nuevos proyectos. Con su estilo directo, dejó claro que lo suyo ahora es la música y que las bromas del público forman parte del precio de la fama. Lo cierto es que, aunque no hubo encuentro real, el grito de "¡Ahí está tu Farfán!" se convirtió en tema de conversación.

En conclusión, Yahaira Plasencia reconoció que coincidió con Jefferson Farfán en el aeropuerto de Lima. Aunque nunca llegaron a cruzarse ni a mirarse, sí sintió vergüenza por los gritos de la gente que no dudó en recordarle su pasado con el exfutbolista. La salsera dejó claro que no hubo encuentro real y que lo tomó con humor, asegurando que todo fue parte del cariño del público.