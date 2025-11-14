Paula Arias estalla contra Kate Candela y descarta reconciliación: "Se me ha caído por completo"

La reciente controversia entre Paula Arias y Kate Candela continúa generando ruido en la farándula local. La líder de Son Tentación reapareció frente a cámaras y decidió responder directamente a las acusaciones que la salsera ha lanzado en los últimos días. Arias, visiblemente fastidiada por la situación, dejó varias frases contundentes y dejó claro que ya no piensa guardar silencio.

Paula Arias responde a Kate Candela

En una entrevista con el programa América Hoy, Paula Arias contó que llegó a un límite tras escuchar las declaraciones de Kate Candela, quien la acusa de mantener una deuda pendiente. La empresaria y cantante explicó que las palabras de su exintegrante la decepcionaron profundamente.

"Lo estoy tomando de una manera completamente diferente, igual la decepción, igual el sinsabor de querer hacer esta maldad, porque a mí ya me parece maldad, no me parece algo normal. Estoy sintiendo, por su manera burlona ahora que la he escuchado, una malagradecida completamente; se me ha caído por completo y no lo digo porque si le debo o no le debo, eso se pudo haber conversado. Es de la manera como lo está haciendo", expresó con firmeza.

Arias también negó rotundamente la versión de Kate, quien asegura que ella pagó a otras integrantes de Son Tentación, excepto a Candela. La líder del grupo aclaró que esa acusación no tiene sustento.

"Está inventando que supuestamente las demás están hablando a mi favor o me están dando su apoyo porque yo he tenido que llamar a todas para pagarles para que me den respaldo. Yo no necesito eso, es falso", sostuvo.

La cantante afirmó que no piensa volver a tener contacto con Candela. Para ella, la relación está completamente rota.

"Ahora sí no tengo ningún tipo de intención de acercarme con ella, hoy por hoy está borrado de mi entorno. La orquesta no le debe dinero, la empresa no le debe dinero, Paula Arias no le debe dinero. Ya lo tomo como chiste y que le pague a esas personas que botó", comentó.

Paula Arias también apunta a la gestión de Kate Candela

Durante la conversación, Paula dejó entrever que Kate Candela tampoco tendría un historial limpio con sus trabajadores. Sin dar nombres, aseguró que recibió información sobre supuestos malos manejos dentro de la orquesta de la cantante.

"Yo puedo decir muchas cosas de ella que me han dicho de su orquesta: que ha botado gente, que ha dejado gente sin trabajo de la noche a la mañana, sin darle nada, sin reconocerle", declaró.

Para Arias, las afirmaciones de Candela no solo buscan dañarla, sino exponerla públicamente sin fundamento. Por eso decidió defenderse y aclarar que ni ella ni su empresa mantienen deudas pendientes.

El enfrentamiento entre Paula Arias y Kate Candela sigue escalando y no muestra señales de detenerse. Con declaraciones cada vez más directas, ambas cantantes mantienen la polémica en el ojo público. Arias ya dejó claro que no habrá reconciliación y que no piensa seguir tolerando acusaciones que considera injustas.