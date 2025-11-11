Pamela López le responde a Pamela Franco: "Si la tengo en frente, se me revuelve el estómago"

La empresaria aseguró que la sola presencia de Franco le provocaría ganas de "ir al primer inodoro" para vomitar. Además, López la desenmascaró por su "doble discurso" y la acusó de ser una damnificada de las infidelidades de Cueva.

El "Asqueroso" Encuentro y la Noche del Inodoro

Pamela López dejó claro que la figura de la cumbiambera le genera una repulsión física. Cuando le preguntaron qué le diría si la tuviera enfrente, la empresaria no dudó en responder: "Me revolvería el estómago, tendría que ir al primer inodoro, así rápido para poder devolver". Esta dura frase impactó al público y desató una ola de comentarios sobre el profundo rechazo que López siente hacia Pamela Franco. Cuando le consultaron si podrían hacer un feat (colaboración musical), la empresaria simplemente respondió con un gesto de asco, cerrando la puerta a cualquier tipo de acercamiento profesional.

El Ataque al Doble Discurso y la Hermana Damnificada

La crítica más fuerte de Pamela López fue dirigida al "doble discurso" de la cumbiambera, recordando que ella también fue víctima de la infidelidad de Christian Cueva. López, utilizando el sarcasmo, imitó a Franco, quien había dicho que "se comuniquen conmigo a todas las damnificadas, que por ahí han sido más de cuatro".

López sentenció a Franco y le pidió que se sincerara sobre su situación: "No le puedo decir señora, no le puedo decir señorita, no sé qué calificativo usar con ella, pero te invito a ti hermana, (en alusión a la relación de ambas con Cueva), que yo sí te puedo decir a ti que yo he sido tu damnificada". Finalmente, la confrontó por el escándalo de su ex: "Tú me acusas a mí de casarme sin amor y que te diría, en base a eso... entonces, ¿cómo manejamos ese doble discurso?".

Pamela Lopez se presento al programa "Arriba mi gente"





Sentencia como la "Clandestina"

López enfatizó que su postura siempre será la de señalar a Franco como la que rompió su hogar, sin importar su supuesto estatus de "damnificada". Pamela López sentenció que para ella, Pamela Franco siempre será la tercera persona: "Yo toda la vida me voy a expresar de ella como lo que fue: la clandestina, que causó dolor en mis hijos y en mí".

En resumen, la confrontación entre las Pamelas subió de tono, con Pamela López demostrando un rechazo absoluto hacia Pamela Franco. De esta manera, la esposa de Christian Cueva le exigió a la cumbiambera que deje el "doble discurso" y acepte su rol en el escándalo.