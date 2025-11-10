Paul Michael anuncia que Pamela López se lanzaría al Congreso: "La apoyan demasiado"

En las últimas semanas, varios artistas vienen preparándose para las próximas elecciones del Perú en 2026. Lo que llamó la atención es que Pamela López se estaría lanzando para formar parte del Congreso, según reveló su pareja Paul Michael.

¿Pamela López se lanzará al Congreso?

En una entrevista en el podcast 'Eso Háblalo', el joven Paul Michael estuvo promocionando su nuevo tema musical 'La Clandestina' donde estará junto a Pamela López como protagonista y tendrá su debut como cantante. Además, estuvo contando algunos detalles de su relación amorosa y los problemas que han tenido con otras personas.

Luego, uno de los conductores le pregunta sorprendido si la ex de Christian Cueva se lanzará como diputada para el Congreso en 2026. El joven cantante lejos de negarlo, lo confirma afirmando que varios partidos se habrían interesado en ella.

"¿Por qué partido va Pamela López al Congreso?", le pregunta uno de ellos, y Paul Michael responde: "No, no te puedo decir, hay personas que le han echado el ojo por manera de prensa por la manera de cómo es, la apoyan demasiado".

Después, el conductor le menciona que no sería tan descabellado que Pamela López se lance como diputada, ya que varias mujeres se identificarían con ella por todo lo que ha pasado, que la engañaron o que sufrió de violencia de parte del padre de sus hijos.

"Las que no se identificas son porque son igual a lo que han pasado, a las 'clandestinas'. La mayoría de mujeres que la ven por la calle le dicen 'Hijita yo te apoyo, debes seguir adelante, yo estoy contigo, tu historia nos hace recapacitar a nosotras", cuenta el cantante.

Más sobre la 'KittyPam'

Pamela López entra a la farándula luego de denunciar que Christian Cueva le fue infiel con varias mujeres, pero específicamente con Pamela Franco, quien acaba de terminar su relación amorosa porque el padre de su hija, le engañó. Además, la 'KittyPam' también denunció que fue agredida físicamente por el pelotero y mucho detalles más.

Luego, pasaron meses en batallas legales con el padre de sus hijos hasta la actualidad, pero en ese transcurso estuvo en salidas con Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo', pero se distanciaron e inició una relación con el joven cantante Paul.

De esta manera, Pamela López y Paul Michael empezaron a facturar apareciendo en varios medios de prensa sacando música y emprendiendo. Ahora, la ex de Christian Cueva estaría buscando ingresar al Congreso para representar a las mujeres que sufrieron de violencia, según indicó su pareja.