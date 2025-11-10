Josimar explota contra su 'prima' y advierte que tomaría acciones legales: "Te voy a ver presa"

Josimar es un cantante de salsa que está involucrado en una polémica desde hace meses que fue visto con Verónica González en España, mientras mantiene una relación con María Fe Saldaña. La 'prima' afirma estar embarazada del peruano, pero él lo niega nuevamente y afirma que la metería presa.

El salsero advierte a la 'prima'

El programa de 'Magaly TV: La Firme' acudió a una de las presentaciones de Josimar el pasado fin de semana y lo entrevistaron tras las declaraciones de Verónica González. Es así como el salsero respondió de manera muy furiosa y señaló que no la conoce, más que unas horas.

Incluso, le pide que muestre pruebas de las conversaciones o mensajes del aparente acuerdo económico que llegaron por los mellizos que espera la 'prima'. Además, le advierte que la meterá presa por supuestamente estar difamándolo y dañando a su familia.

"Esa mujer no la conozco loco, la conocí solamente cuatro horas de mi vida. Si ella dice que ha tenido un acuerdo conmigo económicamente para los niños, muestra todo lo que tú hablas. Te voy a ver presa porque con mi familia no se meten, todo lo que tú estás hablando es pura falsedad", se le escucha decir al salsero.

Sobre Josimar y Verónica González

Hace unos meses, el peruano inició su gira musical por Europa pasando por España y donde fue captado de la mano con Verónica González. Aunque el inicio señaló que era una 'prima' de él, después fue descubierto que no era así. Luego de unas semanas, la venezolana reveló que estaba embarazada y que el padre era Josimar.

Ante eso, el salsero negó rotundamente que haya tenido intimidad con la joven en España. A pesar de eso, Verónica afirma que el mismo peruano se comunicó con ella para negociar que se haría cargo económicamente, pero no firmarlos legalmente y ella aceptó.

Todo se vino abajo cuando el peruano se presentó en un programa hablando mal de la 'prima', ocasionando que ella vuelve a salir a hablar ante los medios contándolo todo nuevamente contando el supuesto acuerdo económico y que las exs del salsero también salgan a hablar.

De esta manera, Josimar decidió responderle a Verónica González y niega haber llegado a un acuerdo económico por los mellizos que espera, negando nuevamente ser padre de ellos. Incluso, el salsero mandó una advertencia que tomaría acciones legales por haberse metido con su familia y estar difamándolo, para sí meterla presa