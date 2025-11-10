Pamela López aseguró que aún no supera Christian Cueva y Pamela Franco: "Todavía me va tomar tiempo"

La polémica entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco sigue generando titulares. La aún esposa del futbolista volvió a referirse públicamente a su situación sentimental y a los recientes comentarios de la cantante, reavivando los rumores de conflicto y dejando claro que las heridas emocionales aún no cierran.

Pamela López confiesa que aún no supera a Christian Cueva

En una entrevista con el programa "Arriba Mi Gente", Pamela López habló con franqueza sobre cómo viene enfrentando la separación de Christian Cueva, quien inició una relación con Pamela Franco poco después de su ruptura. La trujillana reconoció que el proceso de superación no ha sido fácil y que todavía atraviesa momentos difíciles.

"No lo supero en su totalidad, honestamente, porque creo que marcó mucho en mi vida y en la de mis niños. Quizás es un proceso, no sé cuánto tomará. Recién ha pasado un año; siento que he superado muchas cosas, pero hay otras que todavía me van a tomar tiempo", confesó con evidente sinceridad.

Durante la conversación, los conductores también le preguntaron si le gustaría dejar atrás la controversia que mantiene con Cueva o si prefería mantenerla vigente por motivos económicos. Fiel a su estilo directo, Pamela respondió con una mezcla de ironía y realismo.

"Si es que tengo que seguir facturando y alimentando a mis niños, pues para eso estoy aquí. Pero en cuanto a mi corazón y mis heridas, sí me gustaría cerrarme", sentenció, dejando entrever que, aunque intenta mantener firmeza, su situación emocional sigue siendo compleja.

Pamela López responde a las indirectas de Pamela Franco

La entrevista también abordó las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien hizo un polémico comentario en el que aludía a las mujeres de Trujillo que, según ella, habrían sido "damnificadas" por Pamela López. Ante esto, la aún esposa de Cueva no se quedó callada y respondió con firmeza.

"Ella sabe su posición y por qué puerta entró, todo el Perú lo sabe. No puede ser tan cara de jebe de salir a retarme públicamente y menos referirse a una entrevista que no tiene nada que ver. Me sumo a ese llamado", expresó López, en alusión directa a la cantante.

Además, López cuestionó que Franco haya opinado sobre temas personales que no le competen, asegurando que su intervención fue totalmente fuera de lugar.

"Ella no tiene nada que ver acá y se involucró de mala manera. Me tocó referirme a ella por metiche. No tenía nada que ver con el reportaje que me hicieron en la fiesta de Halloween", añadió, dejando claro que no piensa quedarse callada ante lo que considera una provocación.

Pese a que ha pasado más de un año desde la separación, las tensiones entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco parecen seguir más vivas que nunca. Mientras López asegura que busca sanar sus heridas, también demuestra que no permitirá ataques públicos sin defenderse.