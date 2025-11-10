Pamela Franco cansada de los ataques de Pamela López a ella y a Christian Cueva: "Sé muchas verdades"

Pamela Franco contestó con todo a las constantes indirectas de Pamela López, ex de Christian Cueva. En una conversación por WhatsApp con una reportera de "América Hoy", la cumbiambera aseguró que no caerá en provocaciones y que está enfocada en vivir tranquila junto al futbolista.

Pamela Franco se cansa de los ataques de Pamela López

La cantante Pamela Franco decidió responder con firmeza a las constantes indirectas de Pamela López, expareja de Christian Cueva. Luego de varios comentarios lanzados en redes y programas de TV, la intérprete dejó claro que no piensa caer en provocaciones y que está concentrada en su relación con el futbolista.

En conversación por WhatsApp con una reportera de "América Hoy", Pamela fue directa al decir que no se va a pelear con nadie. Con un tono calmado, pero firme, aclaró que está cansada de las provocaciones y que no permitirá que sigan afectando su tranquilidad.

"Yo no me enfrento con nadie. Se dio un comentario bueno, salió todo, quizás fue el empujón para que sacara lo que siente, pero en fin. Todo este tiempo viene refiriéndose de una manera bastante fea, no una, varias veces y yo nada. No caeré en el palito porque yo sé cómo es esto. Seguiré con mi música, viviendo en amor y ya. No me amargaré mi vida por nadie", escribió la cantante.

Con esas palabras, la artista dejó en claro que no está dispuesta a seguir el juego y que prefiere enfocarse en su carrera y en disfrutar su amor con Cueva. La periodista de "América Hoy" le preguntó sin rodeos si sus recientes declaraciones sobre López eran una estrategia para llamar la atención, ya que se rumoreaba que sus eventos no estaban yendo tan bien.

"Y en los últimos meses siempre has evitado hablar de la señora Pamela López, la verdad que sí nos sorprendió escucharte hablar de ella, hasta en un live... incluso hasta se especuló que todo sea una estrategia porque se comenta que últimamente no te estaría yendo bien en tus eventos... ¿eso no es así, verdad?", consultó la reportera.

Pamela Franco no se quedó callada y respondió con una frase que dejó a todos pensativos. La cantante dio a entender que conoce información que aún no ha revelado, pero que prefiere mantenerse al margen por paz personal.

"Sí, la verdad, pueden suponer mil cosas, pero lo que es verdad es que uno se cansa más si sabe muchas verdades", escribió.

Con eso, la artista dio a entender que tiene información que podría cambiar las cosas, pero que no piensa entrar en polémicas. Su respuesta generó todo tipo de comentarios, ya que muchos interpretaron que podría estar guardando secretos sobre la ex de Cueva.

Pamela Franco enfocada en su amor por Cueva

Pese a los dimes y diretes, Pamela aseguró que vive una etapa tranquila y feliz junto al futbolista. La cumbiambera prefiere mantener una actitud positiva y seguir trabajando en su carrera. Además, tiene varios conciertos programados y nuevos proyectos musicales que la tienen muy entusiasmada.

Hace pocos días, la cantante de cumbia decidió responder a las críticas de Pamela López de la manera más inesperada: con amor. En redes sociales, el popular 'Aladino' sorprendió al publicar una foto junto a Franco con un mensaje directo al corazón.

"Amor de mi vida, te amo con toda mi alma", escribió el futbolista en Instagram, dejando claro que su relación con la artista sigue firme, pese a las críticas.

Pamela Franco responde romántica historia a Christian Cueva. (Instagram)

La reacción de Pamela Franco no se hizo esperar. Desde su cuenta, la cantante le respondió con palabras llenas de cariño y complicidad.

"Mi vida, te adoro con todo mi corazón. Te amo", contestó la cumbiambera, mostrando que su amor por Cueva está más fuerte que nunca.

En conclusión, Pamela Franco se mostró cansada de los ataques de Pamela López y dejó claro que no piensa entrar en pleitos. La artista aseguró que vive su amor con Christian Cueva en paz, concentrada en su trabajo y en seguir adelante sin mirar atrás.