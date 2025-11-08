Pamela López aclara que sí trabaja tras dejar de hablar de Cueva y lanza dardo a Pamela Franco: "Pobrecita"

¡Fuego cruzado en la farándula! Luego de que Pamela Franco aprobara que Pamela López ya no pueda hablar públicamente de su aún esposo, Christian Cueva, la trujillana rompió su silencio y respondió con todo. Fiel a su estilo directo, Pamela no se guardó nada y lanzó fuertes calificativos contra la cantante.

Pamela López contra Pamela Franco y señala que sí trabaja

Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, no se quedó callada tras escuchar que Pamela Franco aprobó la medida que le prohíbe hablar del futbolista. La trujillana le respondió con todo y tuvo fuertes calificativos contra la cantante, dejando en claro que no piensa dejarse pisotear por nadie.

"Me causa mucha lástima, pobrecita, con qué cara, con qué moral, con qué sangre puede decir cosas de mí cuando fue la amante por años", expresó Pamela, muy indignada por las declaraciones de la cumbiambera.

Pamela respondió a quienes la critican por no tener un trabajo "real" ahora que ya no puede hablar de su esposo. Aclaró que sí trabaja y que nadie la puede criticar por el cuidado de sus hijos.

"Yo trabajo siempre, no busco aceptación ni elogios, ni estar en tela de juicio. Mi labor de madre nadie, absolutamente nadie, la puede juzgar", sostuvo con firmeza, dejando en claro que no depende de nadie para salir adelante

López sobre presentaciones que darían Franco y Cueva

Pamela López también dejó entrever que Pamela Franco estaría aprovechando la polémica para generar atención y promocionar su música. Según explicó, considera que la cantante volvió a tener notoriedad pública tras el escándalo.

"No me sorprendería, porque su nombre no sonaba, ni tronaba en ningún lugar; sin embargo, cuando la expuse de la forma como lo hice, siendo una miserable, mentirosa, allí sucedió el milagrito y como es una 'muca' aprovechó el momento de sacar su musical", declaró para Trome sin filtros.

Además, la trujillana lanzó un comentario con tono irónico al referirse a las intenciones de Pamela Franco. De manera sarcástica, insinuó que la cantante solo busca mantenerse vigente y que debería dejar de hablar del tema. Pamela López también habló sobre el rumor de que Franco volvería a presentarse en diciembre junto a Christian Cueva. Fiel a su estilo directo, respondió sin miedo.

"Como ella comparte los mismos gustos, placeres e inclinaciones, quizás para ella es más fácil poder asociarse con todo lo bajo y putrefacto que la rodea", expresó, dejando claro que no le cree nada.

En conclusión, Pamela López volvió a encender la polémica al responder con todo a Pamela Franco, dejando en claro que no permitirá que la minimicen ni cuestionen su trabajo. Con sus declaraciones, la trujillana reafirmó su postura frente a Christian Cueva y mostró que no piensa quedarse callada ante lo que considera provocaciones o ataques en su contra.