Pamela Franco pide que investiguen el pasado de Pamela López en Trujillo: "No se debe escupir al cielo"

Hace unos días, Pamela López viene respondiendo con todo a Pamela Franco y la tildo nuevamente de 'clandestina'. Ante ello, la cantante de cumbia no se quedó callada y habría insinuado que la ex de Christian Cueva tiene un pasado en Trujillo que faltaría destapar.

Pamela Franco responde a Pamela López

Por medio de una transmisión en vivo en TikTok, Pamela Franco salió a responder tras los ataques de Pamela López afirmando que la ex no sería una persona sin pecado. Incluso, la habría llamado 'dolida' y le pide que lo 'supere'.

"Quiero estar tranquila. Me he aguantado muchas cosas, pero ya basta. Si alguien viene aquí como una angelita, sin pecado, que al menos recuerde que también ha cometido errores. Las dolidas que no superan, por favor, ¡supérenlo! Me da risa de quién viene, por eso no me afecta", expresó.

¿López fue clandestina?

En otro momento, la cantante de cumbia señaló que Pamela López no debería señalar a otras que cometieron errores, porque ella habría hecho lo mismo aparentemente. Incluso, señala que habría cometido estas acciones en la ciudad de Trujillo y la gente que vive allí la recuerda perfectamente.

"Hay que vivir el presente, no el futuro. No se debe escupir al cielo, porque si tu pasado no fue tan bonito, tampoco te jactes de ser algo que no eres. No puedes tapar el sol con un dedo, creyendo que porque vienes a otra ciudad, la gente olvidará lo que hiciste en otros lados", agregó.

Incluso, Pamela Franco afirma que le habrían llegado varias informaciones sobre mujeres quejándose de la influencer Pamela López por haberse metido en su relación amorosa. Ante esto, la artista insta a que las mujeres afectadas se sumen y salgan a contarlo todo para así destapar a la madre de los hijos de Christian Cueva.

"Invito a todas las esposas y damnificadas a que se comuniquen conmigo por mensaje. Me han contado que son más de cuatro que también han comido fuera del plato", acotó la joven artista en medio de una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok.

De esta manera, la cantante Pamela Franco ha decidido responder con todo a Pamela López tras llamarla 'clandestina' por haberse metido con Christian Cueva. Ante esto, afirma que la ex del pelotero no debería darse de 'santa', ya que según varias personas de Trujillo afirmaron que ella tendría un pasado muy 'oscuro' en la ciudad.