Magaly critica a Pamela López por gesto de desagrado al ver imagen de Christian Cueva: "Es una atorrantada"

Magaly Medina volvió a generar revuelo en su programa "Magaly TV: La Firme", esta vez por comentar el gesto que hizo Pamela López al ver una imagen de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. La conductora calificó la reacción de la empresaria como una falta de respeto y la tildó de "atorrantada".

Magaly arremete contra Pamela López por su gesto por Cueva

La conductora Magaly Medina volvió a generar polémica al comentar un video donde Pamela López hace un gesto de desagrado al pasar frente a una imagen de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. La periodista de espectáculos no se guardó nada y calificó la actitud de Pamela como una falta de respeto hacia el padre de sus hijos.

En su programa "Magaly TV La Firme", la popular 'Urraca' mostró las imágenes y arremetió con su característico tono directo. La conductora no dejó pasar el gesto de Pamela y aprovechó para lanzar una dura crítica sobre la actitud de la aún esposa del futbolista.

"Un gesto que tuvo Pamela López al pasar delante de un retrato de Cueva. Hay una fotografía de Christian Cueva y Pamela López pasa adelante de eso y hace un gesto como de desagrado, como cuando te atragantas con la comida, cuando algo te genera náusea, te genera una arcada, te genera una especie de sensación de vómito cuando algo te da asco, cuando algo no te gusta", dijo.

La periodista no dudó en criticar duramente la acción de la empresaria, asegurando que fue un acto innecesario y poco maduro. Magaly dejó claro que la ex de Cueva no dio un buen ejemplo con su comportamiento.

"Que por supuesto es una atorrantada de Pamela porque es el padre de sus hijos y finalmente la payasada a veces ya no debería de existir. Pero bueno, vemos acá que todas las parejas separadas, peleadas, que se sacan los trapitos al sol, pues no tienen una madurez emocional y no reflejan ningún tipo, digamos, de ejemplo para ninguna otra pareja que se separe", sostuvo la conductora.

Le recuerda los episodios con Christian Cueva

Pero la periodista no se quedó ahí y lanzó un dardo aún más fuerte, recordándole a Pamela las veces que soportó infidelidades y situaciones dolorosas durante su matrimonio con el jugador. Magaly fue contundente y no dudó en cuestionar la coherencia del gesto que la esposa de Cueva tuvo frente a las cámaras.

"Eso pudo ser un gesto feo, horrible, viniendo de una persona que estuvo con Cueva casada mucho tiempo. Porque por más que tú te arrepientas, esos ascos lo hubieras hecho cada vez que te enterabas, Pamela López, que Cueva te ponía los cachos.

Magaly consideró que Pamela debería haber manejado la situación con más prudencia, sobre todo por los niños que tiene con el futbolista. La conductora enfatizó que los problemas personales deben tratarse en privado y no exponerse públicamente.

"Esos ascos lo hubieras hecho hace rato. Cada vez que te dejaba y te mandaba con tus embarazos hacerlos acá al norte del país y no te tenía al lado con él como debe de ser. Una familia real, un matrimonio que se respeta, que está ahí apoyándose uno al lado del otro", disparó la 'Urraca'.

Sus palabras rápidamente se volvieron virales, y en redes sociales varios usuarios coincidieron en que la conductora tenía razón, mientras otros defendieron a Pamela asegurando que tiene derecho a mostrar sus emociones. Para cerrar el tema, Magaly volvió a pedir a las figuras públicas más responsabilidad emocional al exponer sus conflictos personales.

En conclusión, Magaly Medina lanzó duras críticas hacia Pamela López, luego de analizar el gesto que tuvo frente a la imagen de Christian Cueva. Para la periodista, la empresaria mostró una actitud inmadura y poco respetuosa hacia el padre de sus hijos, recordándole además los difíciles episodios que atravesó durante su matrimonio.