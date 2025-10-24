Magaly Medina protagoniza cruce con Darinka Ramírez por visitas de Farfán a su hija: "No busquemos pretextos"

Magaly Medina volvió a protagonizar un tenso momento en su programa tras enlazarse en vivo con Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán. Todo ocurrió luego de que la "Urraca" difundiera imágenes del viaje del exfutbolista con sus hijos y su pareja, Xiomy Kanashiro, lo que motivó que Ramírez explique por qué la 'Foquita' no estaría viendo a su menor hija.

Magaly Medina se enfrenta a Darinka Ramírez en vivo

Durante la entrevista emitida este jueves 23 de octubre, Magaly Medina escuchó los argumentos de Darinka Ramírez sobre los motivos por los cuales Jefferson Farfán no habría podido compartir tiempo con su hija. Sin embargo, la conductora criticó duramente la postura de la madre, señalando que debía priorizar el bienestar de la menor y dejar de lado las diferencias personales con el exfutbolista.

"Entre los dos alguien tiene que portarse como adulto, alguien tiene que ser más inteligente que el otro (...) Tú la tienes todo el tiempo, si él te dice que quiere verla y no la ha visto hace un mes, entonces en son de paz hay que enseñarle al resto a ser gente, hay que dar un primer paso", expresó Magaly, visiblemente incómoda.

A medida que la conversación avanzaba, Medina perdió la paciencia al escuchar las explicaciones de Ramírez sobre los motivos por los que no habría permitido que Farfán vea a su hija. La periodista insistió en que el conflicto debía resolverse pensando en la menor y no en los resentimientos personales.

"Tú ejerces tu poder, con lo mal que me cae Farfán, pero yo creo que si trata de buscar la conciliación y la paz, demuéstralo. Lo que pasa es que le pones restricciones. ¿Qué importa lo que tú sientes o dejes de sentir? Acá es el bien superior de la niña", agregó la conductora, evidenciando su incomodidad.

Finalmente, Medina advirtió que la falta de acuerdos solo prolongará los enfrentamientos entre ambos padres.

"No busquemos pretextos. Tus ganas son también de fregarlo, como él te friega a ti, o sea ustedes dos se friegan juntos. ¿A ti qué importa lo que él debería? Tú ve lo mejor para tu hija (...) Qué terca eres, Darinka, este hombre siempre las ha escogido igual", concluyó con su característico tono crítico.

Darinka Ramírez envió una carta notarial a Jefferson Farfán

En medio de la entrevista, Darinka Ramírez sorprendió al revelar que, el pasado 13 de octubre, envió una carta notarial a Jefferson Farfán solicitando permiso para viajar con su hija a Colombia, entre el 26 y el 29 de octubre. Sin embargo, según su versión, el exfutbolista y su equipo legal ignoraron completamente la solicitud.

"Le he mandado carta notarial y de hecho se ha enterado por los canales de televisión, que me ha paseado publicitando mi tema y hablando del tema. No sé si lo hace por molestar, porque es lo único que puedo pensar, o por qué. Si él no va a estar en Lima, no la va a ver, porque no me permite salir del país con la niña", explicó en vivo.

La declaración generó sorpresa entre los televidentes, ya que evidenció que el conflicto entre ambos va más allá de la simple falta de comunicación y que habría un enfrentamiento legal en curso por el régimen de visitas y las decisiones sobre su hija menor.

El intercambio entre Magaly Medina y Darinka Ramírez volvió a poner en evidencia las tensiones constantes entre la expareja de Jefferson Farfán y el entorno del exfutbolista. Mientras Magaly instó a Ramírez a buscar la conciliación por el bien de la niña, la madre defendió su posición argumentando que solo busca proteger los derechos de su hija.