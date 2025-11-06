Christian Cueva habría incumplido no hablar de Pamela López y enfrentaría denuncia, según abogado

¡Se reaviva el conflicto! El abogado de Pamela López, Gino Zamora, encendió nuevamente las alarmas al anunciar que Christian Cueva habría incumplido una medida judicial que le prohibía mencionar a su expareja en público. Según el letrado, el caso ya fue presentado ante el Poder Judicial y podría llegar al Ministerio Público por un presunto delito de desobediencia.

Cueva habría incumplido orden de no hablar de Pamela López

El abogado de Pamela López, Gino Zamora, anunció que Christian Cueva habría incumplido las medidas de protección impuestas por el Poder Judicial. El futbolista se habría referido públicamente a su expareja. Según explicó, el caso ahora podría pasar al Ministerio Público y derivar en una denuncia penal.

A través de un comunicado oficial, el representante legal de Pamela detalló los pasos que ha tomado tras lo ocurrido. El abogado explicó que su equipo viene actuando dentro del marco legal para garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas.

"Se ha solicitado al Poder Judicial remitir copias certificadas al Ministerio Público por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en la Res. 27", indicó Zamora, señalando que existen pruebas que demostrarían que Cueva no respetó las restricciones impuestas por el juez.

El abogado aclaró que estas normas no son solo para el futbolista, sino que también aplican a su defendida. De esta manera, recalcó que ambas partes deben mantener el mismo nivel de responsabilidad y respeto ante las disposiciones judiciales.

"Esas medidas de protección fueron dictadas para ambas partes, tanto para PL como para CC", enfatizó en el comunicado, refiriéndose a las iniciales de Pamela López y Christian Cueva.

Zamora también recordó lo que establece claramente la resolución judicial: si alguna de las partes vuelve a dar declaraciones públicas sobre el otro, el caso será derivado automáticamente al Ministerio Público.

"Ante cualquier nuevo acto de difusión o declaración que contravenga la medida de protección, el Juez dispondrá la remisión inmediata y sin nuevo apercibimiento de copias certificadas al Ministerio Público para que formalice la denuncia penal en su contra por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad (Art. 368 CP)", se lee textualmente en el documento.

En su mensaje, el abogado dejó claro que Pamela López no busca enfrentamientos, sino justicia. Con esto, advirtió que cualquier incumplimiento podría tener consecuencias penales inmediatas.

"Por nuestra parte, seguiremos siendo respetuosos y pacientes y tenemos plena confianza en la justicia peruana. Fiat iustitia ruat caelum (Que se haga justicia, aunque caiga el cielo)", finalizó el comunicado, demostrando que el equipo legal está decidido a hacer respetar las normas.

Un nuevo capítulo en su larga historia

Pamela López y Christian Cueva llevan varios meses envueltos en polémicas y denuncias públicas. Desde su separación, la pareja ha protagonizado titulares por enfrentamientos, acusaciones y declaraciones que los mantienen en el ojo de la prensa de espectáculos.

A comienzos de este año, ambos recibieron medidas de protección para evitar conflictos, pero este nuevo incidente podría complicar aún más las cosas para el futbolista. Por ahora, Cueva no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la advertencia del abogado de Pamela. Según el comunicado del letrado, el caso podría pasar pronto al ámbito penal, lo que significaría una nueva batalla judicial entre ambos.

Todo indica que la historia entre ambos está lejos de llegar a su fin. El conflicto podría volver a los tribunales si se comprueba que el jugador rompió las reglas impuestas por el juez.

En conclusión, el enfrentamiento legal entre Pamela López y Christian Cueva sigue sumando episodios. La defensa de Pamela sostiene que el futbolista habría incumplido una medida judicial que le prohibía mencionarla públicamente, lo que podría derivar en una denuncia penal por desobediencia. Por ahora, el balón está en la cancha del Poder Judicial, y todo dependerá de si se confirma o no la falta atribuida.