Anelhí Arias se burla de Pamela López tras restricción para hablar de Christian Cueva: "Ahora toca sudarla"

La reciente medida judicial que prohíbe a Pamela López referirse a Christian Cueva ha generado un intenso debate mediático. Mientras algunos apoyan a la trujillana y otros critican su accionar, Anelhí Arias, quien en el pasado tuvo diferencias con López por un supuesto vinculo con su ex Dayron Martín, decidió pronunciarse y ofrecer su opinión sobre el futuro de la influencer.

Anhelí aconseja reinventarse

En declaraciones difundidas por Trome, Anelhí Arias aseguró que Pamela López deberá buscar nuevas formas de generar ingresos, ahora que ya no podrá hablar sobre su expareja. Según la exmodelo, aprovechar la polémica con Cueva era una manera de conseguir "dinero fácil", y este recurso ya no estará disponible.

"Trabajar hablando de su expareja es obtener dinero fácil, ahora ella va a tener que lucharla, sudarla, porque ya se le acabó el dinero que le generaba Cueva", señaló Anhelí.

Además, cuestionó las habilidades de López para desenvolverse en el mundo artístico: "Tiene que reinventarse, aprender a bailar en TikTok para que gane su platita porque no sé qué cosa sabe hacer en el mundo artístico... ella no anima, no canta, ni es mánager de su colágeno".

Por otro lado, la crítica de Arias también se extendió hacia Paul Michael, actual pareja de López.

"Él está para que lo apoyen", apuntó, sugiriendo que las opiniones sobre el novio de la influencer lo presentan como alguien que se beneficia de la exposición mediática de Pamela.

¿Qué dijo sobre Christian Cueva?

En una reciente entrevista, Pamela López estuvo respondiendo que no podría hablar sobre el asunto de las restricciones que puso un juez. Es así como la influencer señaló que su abogado estaría hablando sobre el asunto en los medios de televisión y resolverán la situación según la ley.

"Mi abogado se va a manifestar y hablar sobre el tema en las próximas horas. (Si les vas hacer caso, no vas a pronunciar sobre él para nada) Yo me reuní hoy día, él es que corresponde, el que hable. Yo no me voy a pronunciar, yo respeto mucho lo que dice el juez. No tengo nada que decir, todo es vía legal", aclaró.

Después, la novia de Paul Michael señaló que todo el trabajo que realiza lo hace por el bien de sus hijos, entre esos hablar de otras personas y entrar al mundo de la farándula para poder facturar.

"Mis hijos son el tesoro más grande que tengo y por ellos voy hacer de todo", añadió al final de la entrevista.

La polémica entre Pamela López, Christian Cueva y ahora Anelhí Arias evidencia cómo las restricciones legales pueden afectar la dinámica mediática de los involucrados. Mientras López busca cumplir con la medida judicial y priorizar a sus hijos, las opiniones externas, como las de Arias, continúan generando debate sobre la sostenibilidad de su carrera en el entretenimiento.