Cueva y Pamela Franco cumplen un año de relación y Magaly advierte: "No es la sombra de lo que fue"

Magaly Medina volvió a opinar sobre una de las parejas más comentadas de la farándula: Pamela Franco y Christian Cueva. En su programa "Magaly TV, La Firme", la conductora analizó el primer aniversario de la cantante y el futbolista, y lanzó duras frases sobre cómo ve su relación actual.

Magaly Medina sobre Pamela Franco y Christian Cueva

Magaly Medina opinó sobre Pamela Franco y Christian Cueva, pues se acaba de cumplir un año desde que el futbolista oficializó su relación con la cantante. La periodista de espectáculos no se guardó nada y aseguró que el amor entre ellos ya no es el mismo.

En "Magaly TV La Firme", la popular 'Urraca' analizó el aniversario de la pareja y sugirió que la pasión entre ellos se habría enfriado. El informe señaló que no tienen ninguna publicación juntos en su feed de Instagram desde el 14 de febrero, aunque sí han compartido historias en sus redes.

"En ese año no se ha divorciado, se ha ido a jugar a Ecuador y hemos visto cómo una serie de cosas los ha distanciado, al punto que ya no destilan miel como al principio. Ya no se mandan mensajes, no se siente esa especie de relación pasional que los unía en un principio", dijo la conductora.

Todo comenzó cuando el programa de Metiche reveló el regalo que Cueva le habría dado a Pamela por su primer aniversario: una pulsera de acero. El detalle generó comentarios, ya que muchos esperaban un obsequio más lujoso. Esto fue suficiente para que Magaly sacara su lado más irónico.

"Vamos a ver lo que pasa en esta relación, pero no hay que ser muy suspicaz para darnos cuenta de que eso que veíamos, que se lucían como si quisieran sacar pica a alguien, ahora ya no es ni la sombra de lo que fue", expresó entre risas.

La periodista recordó que en los primeros meses de su romance, Pamela y Cueva compartían constantemente fotos, viajes y frases de amor, algo que ha desaparecido por completo. Magaly destacó que la falta de muestras públicas de cariño ha generado sospechas sobre el verdadero estado de su relación.

"No se nota la unión, la relación cercana y romántica. Ya no hay esos grandes detalles que ellos hacían. No sé, pero creo que hay cosas que ella no publica o no cuenta, pero una relación cuando está bien sí trasciende a los ojos del público", añadió.

Magaly deja en duda su futuro

Para Magaly, la relación entre la cantante y el futbolista perdió fuerza con el tiempo y la distancia. Además, sostuvo que parte del encanto que los unía al inicio era el misterio.

"A un año, este romance es como que se fuera desinflando. De pronto el atractivo más grande estaba en ser clandestino, en el olor a lo prohibido, en el olor de esa relación que se tiene que ocultar", afirmó la conductora con su clásico tono sarcástico.

Recordemos que Cueva y Pamela Franco iniciaron su historia en medio de la polémica, cuando el futbolista todavía era pareja de Pamela López, madre de sus hijos. En ese entonces, la nueva relación generó una ola de críticas y titulares, ya que ambos mostraban públicamente su amor sin esconderse.

Sin embargo, Magaly considera que la exposición constante les jugó en contra y que el interés del público también fue desapareciendo. La comunicadora sostuvo que la pareja perdió el encanto mediático que los mantenía en el ojo público y que hoy parecen más distantes.

"Ya no se les ve tan juntos, ni tan felices. No hay ese brillo, esas miradas o esas frases románticas que antes publicaban por todo. Cuando uno está enamorado, se le nota, y eso ya no se nota en ellos", sentenció la periodista.

Por ahora, ni Pamela Franco ni Christian Cueva han respondido a las palabras de Magaly, aunque los fans siguen atentos a sus redes para saber si reaccionarán. Mientras tanto, la 'Urraca' dejó claro que, para ella, ese amor que alguna vez fue fuego, hoy solo es una chispa que se apaga.

En conclusión, Magaly Medina dejó en claro que, desde su perspectiva, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva atraviesa una etapa distinta a la que mostraban al inicio. Según la periodista, la falta de gestos públicos y la distancia entre ambos reflejan un cambio en su dinámica como pareja.