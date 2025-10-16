Carol Reali 'Cachaza' reveló cómo se enamoró de André Bankoff: "Era mi crush de chiquita"

Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', vive una etapa de plenitud personal y sentimental. Hace unas semanas, la modelo brasileña sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el actor André Bankoff, y durante su reciente visita al Perú, compartió emocionada nuevos detalles sobre su esperada boda.
Cachaza habla del amor y su próxima boda con André Bankoff
En conversación con Magaly TV: La Firme, Cachaza contó cómo nació su historia de amor con André, revelando que él fue su amor platónico desde hace años. La relación, que comenzó de forma inesperada, se ha convertido en una sólida unión que pronto llegará al altar.
"Era mi crush de chiquita y me cumplió el sueño. Lo sigo desde antes de venir al Perú, siempre admiré su carrera. Todo se dio muy natural, con los tiempos de Dios, como yo siempre digo. André tiene lotes allá, es constructor además de actor, así que ya tenemos un espacio", comentó emocionada.
Cachaza aseguró que su relación con Bankoff se ha fortalecido con el tiempo y que ambos comparten una conexión basada en el respeto y los valores familiares. La brasileña adelantó que su boda será una ceremonia íntima y familiar, aunque no descarta una futura celebración en el Perú.
"De hecho, haremos un civil muy familiar y también queríamos hacer algo acá, pero no tenemos fechas todavía. Primero queremos construir nuestro hogar. Será una boda pequeña, realmente íntima", explicó.
Deja atrás su pasado con Rafael Cardozo
Durante su visita al programa América Hoy, Carol Reali fue consultada sobre las recientes declaraciones de su expareja, Rafael Cardozo, quien comparó su compromiso con el de André Bankoff. La modelo evitó caer en la polémica y prefirió destacar que cada persona tiene su propio camino.
"Cada uno siguió su vida y él ahora también puede construir la suya. Yo creo que hay que quedarse con lo bonito que se construye de cada lado. Está de más hacer comparaciones. Lo importante es que cada uno esté feliz con quien esté", expresó con serenidad.
La exchica reality dejó claro que su relación pasada forma parte de una etapa cerrada y que hoy prefiere enfocarse en su nueva vida junto a Bankoff, con quien planea formar una familia.
En conclusión, Carol Reali ha demostrado que se encuentra en una etapa de plenitud personal. Su relación con André Bankoff se ha convertido en una historia que muchos de sus seguidores celebran por la naturalidad y madurez con la que ambos la viven.