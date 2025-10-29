¡Ya tiene ollas nuevas! Suheyn Cipriani se emociona al recibir set de cocina en vivo: "Ya otra cosa"

¡Qué emoción! Suheyn Cipriani no pudo contener la emoción al recibir un regalo muy especial durante una transmisión de "Magaly TV La Firme". La ex reina de belleza fue sorprendida con un set de cocina, tras haber mostrado sus ollas desgastadas en redes sociales.

Suheyn Cipriani recibe set de cocina en vivo

La modelo Suheyn Cipriani vivió un momento muy emotivo durante su visita al programa "Magaly TV La Firme". La modelo no pudo evitar emocionarse al recibir un regalo inesperado: un set completo de ollas, sartenes, licuadora y utensilios de cocina, cortesía de la cevichería Puerto 47, que quiso premiarla por su humildad y sinceridad con el público.

Suheyn, emocionada, no dudó en expresar su alegría al ver los nuevos implementos para su cocina. El detalle la tomó completamente por sorpresa.

"Muchas gracias, de verdad. Qué lindo, se siente emoción, se siente bonito", dijo conmovida. Luego, con su característico sentido del humor, añadió: "Muchas gracias, ya otra cosa. Vamos subiendo de presupuesto, gente".

La sorpresa llegó luego de que Suheyn mostrara en redes sociales sus ollas viejas y desgastadas, ganándose el cariño de sus seguidores por mostrarse sin filtros. Su honestidad llamó la atención del público y del programa de Magaly Medina, que decidió darle una grata sorpresa.

"Como le caes bien a la gente y hay personas que quieren ayudarte, hemos recibido a este señor de la cevichería 47... nos ha mandado unos regalitos para ti. Dijo: 'Vayan, cómprenle algo para su cocina, hay que amoblarla'", explicó Magaly, mientras mostraba los obsequios en pleno programa.

Al ver sus nuevas ollas, Suheyn no ocultó su emoción. La modelo agradeció una vez más el gesto y aseguró que ahora sí podrá cocinar tranquila y con más ilusión.

"Ay, me ha mandado hasta mi escurridor de platos. El reportero ha ido a mi cocina, creo, para eso ha entrado a ver qué me falta", comentó entre risas.

Magaly continuó mostrando los regalos, que incluyeron una tetera, una licuadora y hasta luces LED para su cocina. La periodista la felicitó por ganarse el cariño de la gente con su autenticidad.

"Mira, esto es para tu foco, son luces LED para que no se vea ese hueco ahí, los cables colgando", le dijo la periodista. "Qué bonito que despiertes ese tipo de ternura. Mira, ya vas a tener más amobladito donde poner tus platitos, escurrir tu arrocera, tus cositas", comentó la conductora.

Suheyn bromea sobre regalos

La conductora de "Magaly TV La Firme" señaló a la ex reina de belleza que también podría pedir otras cosas que le falten. Entre risas, la modelo no perdió la oportunidad de bromear.

"Ya vas a tener más amobladito donde poner tus platitos, escurrir, tu arrocera, cosas que ahí dejas el arroz haciéndose ya. Así que se nos ocurrió que eso podía ser algo simpático, licuadora, porque también puedes decir qué otras cositas te faltan de repente por ahí", dijo Magaly. "Ah, mueble, sala, televisor", bromeó Suheyn. Magaly siguió: "¡Ah, también!", mientras se carcajeaba.

El detalle de la cevichería y del programa emocionó no solo a Suheyn, sino también a los televidentes, que aplaudieron su humildad. La modelo, conocida por su transparencia en redes sociales, volvió a ganarse el cariño del público. Con una sonrisa y los ojos brillosos, Suheyn cerró el momento agradeciendo a todos. Un instante lleno de emoción y alegría que mostró el lado más humano de la modelo.

En conclusión, Suheyn Cipriani fue sorprendida al recibir un set de cocina en "Magaly TV La Firme", un gesto que no solo la emocionó, sino que también reflejó el cariño que el público siente por ella. Su reacción espontánea y su actitud agradecida mostraron una vez más su sencillez y cercanía.