Pamela López duda sobre carta notarial de Christian Cueva y no se rectifica: "La firma es muy parecida"

La tensión entre Pamela López y Christian Cueva vuelve a escalar luego de que la aún esposa del futbolista denunciara que 'Aladino' intentó comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, mediante un amigo que vive en Ecuador. Aunque Cueva respondió enviándole una carta notarial para exigir la rectificación de sus declaraciones, la trujillana decidió mantenerse firme y no retractarse.

Pamela López no se rectificará y cuestiona la veracidad de la carta

Pamela López detalló que ya respondió formalmente a la carta notarial número 58665, pero dejó claro que no tiene intención de rectificarse respecto a sus declaraciones del 12 de agosto de 2025, donde afirmó que Cueva intentó comunicarse con Paul Michael a través de un intermediario que reside en Ecuador.

"Por medio de la presente, me dirijo a ustedes a fin de saludarlos y señalarles que, habiendo sido notificada con la Carta Notarial N° 58665, mediante la cual el Sr. Christian Alberto Cueva Bravo me habría solicitado rectificarme de unas afirmaciones emitidas el día 12 de agosto de 2025 y eliminar de mis redes sociales unas publicaciones realizadas el mismo día", se lee en el documento oficial al que tuvo acceso el programa de espectáculos.

Pamela señaló que desconfía de la autenticidad de la firma del documento y de que haya sido realmente emitido por su expareja. La trujillana enfatizó que la carta presenta contradicciones, pues indica que Cueva se encontraba en Quito, Ecuador, desde el 14 de junio de 2025, mientras que el documento fue firmado en Lima, por lo que no dará respuesta a la solicitud de rectificación.

"No daré respuesta al contenido ni a la solicitud formulada en la referida carta, porque tengo sospechas fundadas sobre la veracidad del remitente Christian Alberto Cueva Bravo en cuanto firma de puño y letra y rubricada dicha misiva. Realizo esta aclaración, porque es inexplicable que la carta se haya firmado en Lima, pero que se me indique que el Sr. Cueva se encuentra en el extranjero, más precisamente en Quito - Ecuador", explicó.

La trujillana aclara sus motivos

Durante la entrevista con Ricardo Rondón y Micheille Soifer, Pamela fue consultada sobre las razones detrás de su decisión de no rectificarse. Sin entrar en mayores detalles, reiteró su desconfianza sobre la firma del futbolista y recordó que él no tuvo reparos en exponer públicamente su dirección, poniendo en riesgo la seguridad de ella y de sus tres hijos menores.

"La carta está bastante clara. Tengo dudas en la firma del padre de mis hijos, empezando por ahí, creo que se desenlaza todo lo demás. La carta, tal como él lo expuso en sus redes sociales, tampoco tuvo ningún reparo en mostrar mi dirección, donde vivo con mis tres menores hijos sin seguridad y fue víctima de extorsión. Es muy parecida (la firma), pero no quiero hablar más, la carta ha sido respondida, hasta que se solucione esto", afirmó.

De esta manera la disputa entre Pamela López y Christian Cueva sigue sin resolverse, evidenciando que la relación entre ambos está marcada por la desconfianza y las declaraciones cruzadas. Mientras Pamela mantiene firme su postura y niega rectificarse, Cueva sigue insistiendo en la legalidad de sus reclamos