Pamela Franco comparte curioso mensaje tras restricciones de Cueva y Pamela López: "Triste, pero cierto"

En las últimas semanas, Pamela Franco y Christian Cueva han demostrado en sus redes sociales que están más unidos que nunca. Ahora que el pelotero y Pamela López tiene que cumplir restricciones, la cantante de cumbia comparte curioso mensaje.

El curioso mensaje de Pamela Franco

La cantante Pamela Franco siempre ha tratado de no opinar sobre los asuntos legales que tiene su pareja Christian Cueva con la madre de sus hijos, Pamela López, a pesar de ser entrevistada en muchas ocasiones con la presión de la prensa. Aunque parece que ahora decidió mandar una indirecta.

Por medio de sus redes sociales, la artista compartió una frase donde señala que a veces no se debe compartir todo lo que hace en su vida para así evitar la envidia de las demás personas. La joven señala que la gente odiaría el progreso de los demás.

"Nunca publiques tus logros, publica alcohol y fiestas para que piensen que no tienes futuro, la mala envidia exista y la gente odia el progreso de otros", dice la frase que compartió la cantante y agregó: "Triste, pero cierto".

Historia de Pamela Franco

Sobre las restricciones para Cueva y Pamela López

A través de un video publicado en redes, el abogado del jugador de Emelec informó que el juzgado competente ya resolvió prohibir a Pamela López emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir cualquier tipo de información relacionada con el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales de Cueva.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, es por ello que hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", explicó el abogado del deportista.

El abogado Gino Paolo Zamora Vega que representa a Pamela López se comunicó para aclarar las recientes declaraciones de la defensa de Christian Cueva. Es así como señaló que esta resolución se dio a causa de las denuncias de agresión que ambas partes pusieron.

De esta manera, tanto Pamela López como Christian Cueva deben cumplir con las restricciones y no hablar uno del otro en cualquier medio de televisión o redes sociales. Así mismo, Pamela Franco no ha comentado nada directamente, pero solo compartió un mensaje dejando en claro que sus progreso no lo comparte en sus redes por la envidia.