Sheyla Rojas sobre su nueva vida lejos de la TV: "Se me da muy bien ser ama de casa"

En una entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas reveló que disfruta mucho más ser ama de casa que regresar a la televisión.

01/11/2025

La exchica reality Sheyla Rojas reside en México hace varios años y llegó al Perú hace unos pocos días. La pareja del Sr. Winston reveló su lujosa vida en tierras mexicanas alejada de la televisión y poca presencia en las redes sociales. 

Sheyla Rojas como ama de casa

En el programa 'Magaly TV: La Firme', Sheyla Rojas llegó contando cómo tiene una vida de lujos al lado de su pareja en México. Además, de cómo ha superado la enfermedad que sufrió hace unos días. Entonces, la conductora de televisión le consultó sobre su vida en tierras mexicana.

"¿Cómo es tu vida en Guadalajara a parte de jugar paddel?", le preguntó, y Sheyla respondió: "Soy una muy buena ama de casa y lo he descubierto algo que jamás me imagine en la vida porque yo era un cero a la izquierda, hasta el agua se me quemaba, la verdad es que lo disfrute mucho".

Durante la entrevista, señaló que ha recibido propuestas de trabajo en la televisión peruana, pero su pago solo cubriría sus productos de shampoo y que ahora estaría en otra etapa de su vida. 

¿Alejada de las redes sociales?

Así mismo, la exchica reality comentó que actualmente viene pasando por otra etapa de su vida donde disfruta su tranquilidad y ya no para pendiente de las redes sociales, como en años anteriores. 

"Tú sabes que obviamente estoy disfrutando mucho, disfruto bastante la tranquilidad que tengo. Entonces, hay cosas que ya no estoy a veces ni siquiera pendiente de mis redes sociales", expresó. 

Incluso, expareja de Antonio Pavón señala que vive más cada momento de su vida alejándose de las redes sociales. A parte de su enfermedad, decide estar tranquila, aunque afirma que le sigue gustando todo de la farándula, pero no desea ser parte de ello. 

"Entonces hasta se me olvida, a veces ni grabo momentos bonitos, pero es porque obviamente estuve mal, enferma, sino que han pasado a un segundo plano. Disfruto de las redes sociales, me encanta el chisme y enterarme todo lo que pasa, pero no es que tengo que postear o mostrar lo que estoy haciendo", aclara. 

De esta manera, Sheyla Rojas comenta que tiene una vida llena de lujos en México y viene didfrutando esta nueva etapa. Afirma que ha recibido propuestas de trabajo en la televisión, pero no han logrado converserla debido a que tiene otro estilo de vida que su pareja le da y de la cual está acostumbrada. 

