Leslie Shaw responde a Chechito tras insinuar que estaba interesada en él: "Ya tuve mis momentos humildes"

La artista Leslie Shaw viene promocionando su nuevo tema musical "La angurrienta" y por ello, ha estado visitando algunos programas. Es así como en un podcast recordó aquella vez que Chechito insinuó que ella estaba interesada en él y se mandó con todo.

¡Responde con todo a Chechito!

Leslie Shaw es una de las cantantes de cumbia más llamativas en el Perú y ahora, viene promocionando el nuevo tema que lanzó junto a Orquesta Candela. De esta manera, se presentó en un podcast donde habló sobre varios temas y entre ellos, sobre aquella vez que Chechito se sentó en 'El valor de la verdad'.

En aquella ocasión, la 'gringa' se encontraba en una gira por Japón y desde allá escuchó las declaraciones del joven chichero. Donde, comentaba que la artista estaba interesada en él de forma romántica aparentemente. Esto lo recordó en el podcast y no dudó en arremeter contra todo.

"Eso me dio cólera, estaba en Japón y te juro que estaba histérica porque imagínate qué le voy a dar bola a ese chibolo sin cuello, no te pases. Yo ya he tenido mis momentos humildes, uno tiene que mejorar en la vida. Yo ya he aprendido, hay nivel, no es nada ni de mi entorno", expresó.

Como se recuerda, la cantante de cumbia se encuentra comprometida actualmente con 'El Prefe', otro artista urbano. Entre sus relaciones pasadas está el exchico reality y corredor Mario Hart, con quien no terminó en buenos términos y algunas veces se mandan indirectas por su pasada relación amorosa.

El nuevo tema de Leslie Shaw

Leslie Shaw es una de las artistas de cumbia más recientes que está sumando grandes éxitos musicales. Ha realizado colaboraciones musicales junto a Hermanos Yaipén, Marisol, entre muchos más. Cada uno se ha convertido en todo un 'boom'.

El pasado 30 de octubre, Shaw acaba de estrenar su nuevo tema "La Angurrienta", esta nueva canción es interpretada al lado de Orquesta Candela. Este junte se convirtió en un éxito ya que desde su lanzamiento ha sumado miles de reproducciones y comentarios de sus seguidores apoyándolos.

De esta manera, Leslie Shaw continúa trabajando para sacar más temas musicales de la cumbia peruana y no hace caso a los demás que comentan sobre ella. Durante un podcast recordó aquella vez que el joven cantante Chechito habló de ella y señaló que jamás se fijaría en él de manera romántica atacándolo con todo.