Micheille Soifer responde a Leslie Shaw tras indirecta en su nueva canción: "Que tome clases de actuación"

El enfrentamiento entre Micheille Soifer y Leslie Shaw volvió a encender la farándula nacional. Todo comenzó tras el lanzamiento del videoclip "La Angurrienta", colaboración entre Leslie y la Orquesta Candela, que generó comentarios en redes sociales. Muchos usuarios aseguraron que el tema era una burla hacia Soifer, quien no tardó en reaccionar ante lo que considera una provocación innecesaria.

Micheille Soifer sobre "La Angurrienta"

Durante una entrevista en el programa "Arriba Mi Gente", Micheille Soifer abordó la reciente canción de Leslie Shaw y aseguró que no le afectan las indirectas. Sin embargo, criticó la decisión de incluir a una drag queen que la imita en el videoclip, afirmando que fue una provocación disfrazada.

"Voy a hablar si le pueden dar una beca de taller de actuación porque está dando vergüenza. Además, si pone a Nébula, es con segunda, y sabes perfectamente cuando alguien quiere manejar un disque insulto", expresó Soifer visiblemente molesta.

La cantante también aclaró que ella nunca negó que su tema "Rubia con tu plata" fue una respuesta para Leslie Shaw. Según explicó, su manera de contestar siempre ha sido a través de la música y no mediante declaraciones.

"Yo le dediqué una canción por unas declaraciones o antecedentes que se venían generando. Entonces dije: 'no voy a hablar mal, pero le voy a responder con una canción'. Nunca me puse a responder nada de ella directamente", agregó la exintegrante de Esto es Guerra.

Leslie Shaw no se queda atrás y lanza dura réplica

Por su parte, Leslie Shaw continúa promocionando "La Angurrienta", tema que ha despertado una gran polémica por su letra y su videoclip. Durante su presentación en el programa "Ouke", la intérprete explicó que el video fue concebido como una propuesta divertida y sin mala intención.

"En verdad quería divertirme. Yo convoqué a Nébula y le dije: 'Tú ven así caracterizada', y ya ella llegó así. Me encantó. Vino con su gorro, todo así, y nos estábamos divirtiendo", comentó Leslie, asegurando que no buscaba generar conflicto.

Sin embargo, la cantante no perdió la oportunidad de lanzar un fuerte comentario contra Micheille Soifer, dejando entrever que la intérprete de "Bombón asesino" no estaría al mismo nivel artístico ni económico.

"Yo estoy creando contenido, estoy creando algo que me va a generar dinero, va a generar algo, ¿no? Ella, no sé. Yo creo que lo hace de piconería porque obviamente no genera dinero, porque se ven los números bajos que tiene. Entonces, hay niveles", respondió sin filtros.

La tensión entre ambas artistas parece lejos de terminar. Aunque las dos aseguran que su prioridad es la música, sus declaraciones siguen alimentando una rivalidad que ya tiene historia en la industria nacional. Los seguidores de ambas intérpretes se han dividido en redes sociales: unos aplauden la originalidad de Leslie Shaw, mientras otros defienden el profesionalismo de Micheille Soifer.