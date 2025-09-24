Leslie Shaw afirma que Micheille Soifer intenta ser como ella: "No creo que lo logre, necesita talento"

El enfrentamiento entre Leslie Shaw y Micheille Soifer lleva mucho tiempo, y ahora, la ex chica reality le dedicó una canción. La 'gringa' no se quedó callada y decidió responderle con todo señalando que estaría tratando parecerse a ella.

¡Leslie Shaw responde con todo a Micheille Soifer!

El programa de 'Magaly TV: La Firme' estuvo presente en las grabaciones del nuevo tema de Leslie Shaw y le preguntaron sobre el reciente sencillo que Micheille Soifer le dedicó. Ante esto, la 'gringa' decidió responderle con todo y la tildó de no tener talento para parecerse a ella.

"No entiendo qué quiere hacer esa chica con su vida, creo que ya una con 35 años debería tener claro qué quiere no? Quiere ser cantante, quiere ser Leslie Shaw, quiere ser conductora (¿Crees que quiere ser Leslie Shaw?) Parece que quiere intentar, bueno, te deseo suerte, pero no creo que lo logre, necesita talento", expresó.

Así mismo, la nueva artista de cumbia expresó que la Soifer estaría tratándola como si fuera otra participante de 'Esto es Guerra', donde se faltarían el respeto para ganar cámaras de TV.

"Creo que no es la forma lo que hizo, parece que se quedó encasillada en 'Esto es Guerra' y yo no soy una participante de un reality. Insultarme y esas cosas, es súper bajo, totalmente innecesario", expresó.

Piensa que le tiene envidia

Después de aquella declaración, la novia de 'El Prefe' expresó que Micheille Soifer estaría sintiendo envidia por ella. Además, que ella ha cumplido el sueño de poder trabajar junto a Thalía, una de las referentes más importantes de la música latina y por ello, la ex chica reality sentiría envidia de ella por su carrera musical.

"¿Qué canción exitosa ella ha tenido? Ninguna, me parece malazo desmerecer tantos años de mi trabajo. Desmerecerme así porque no tiene con quién pelear, que busque alguien de su 'target', hay un montón de chicas así como ella. Hay niveles mamita, relájate, ubícate", expresó la artista de cumbia cuando se encontraba en grabación de su tema.

De esta forma, Leslie Shaw deja en claro que no tiene razones para responderle a Micheille Soifer tras dedicarle una canción para desmerecer su trabajo musical en los últimos años. Aún así, afirmó que la ex chica reality estaría tratando de ser como ella y por ello, estaría sintiendo celos y envidia por haber trabajado con grandes artistas latinos a nivel internacional.