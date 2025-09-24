Magaly Solier fue llevada a centro de salud mental tras cuadro de intoxicación: "Es paciente psiquiátrica"

El día 23 de septiembre, Magaly Solier fue llevada a emergencias en el hospital de Huanta tras haber sido encontrada en un estado de intoxicación en su hogar. Una corresponsal de un programa reveló que la actriz peruana fue trasladada a un centro de salud mental para ser revisada.

Magaly Solier fue enviada a centro de salud mental

El programa de 'Amor y Fuego' se comunicó con la periodista Vannesa Sánchez que se encuentra en Huanta para cubrir la información tras la intoxicación que sufrió al actriz Magaly Solier. Según reveló, que tras la estabilidad de la artista, fue llevada a un centro de salud mental.

"El día de hoy, al promediar el mediodía, la actriz ha sido trasladada al centro de salud mental con una ambulancia para continuar con su tratamiento, bajo revisión psiquiátrica", reveló al medio de televisión.

Así mismo, declaró que la actriz peruana reconocida a nivel internacional solo estuvo menos de una hora en el recinto médico de salud mental para ser medicada, ya que después de ello fue llevada de nuevo al hospital de Huanta.

"Estuvo un promedio de 40 minutos en este centro de salud mental, ha sido medicada y también, nuevamente, ha sido trasladada porque sigue siendo monitoreada en el hospital de contingencia de Huanta", aclaró.

¿Qué sucedió?

Según ha informado las personas representantes del centro hospitalario, Magaly Solier es una paciente del centro de salud mental desde hace un largo tiempo y su intoxicación se pudo haber referido a una sobredosis.

"Ella es desde hace mucho tiempo es una paciente psiquiátrica, que viene ingiriendo pastillas por su salud mental. (¿Está relacionado el incidente con un tema de su salud mental?) Sí, habría ingerido una sobredosis de pastillas", acotó.

Además, añadió que la sobredosis habría sido de la misma receta que le dieron y consume diariamente. Afirman que el estado actual de la actriz peruana es estable.

"Posiblemente, ella se habría intoxicado con una sobredosis de pastillas que ella tenía por receta y que tenía que tomar a diario. La vemos estable, pero un poco nerviosa, un poco cansada físicamente", añadió.

En conclusión, Magaly Solier habría sufrido un cuadro de intoxicación por una sobredosis de las pastillas que ha venido consumiendo como un tratamiento psiquiátrico. Por ello, fue llevada por un corto tiempo al centro de salud mental donde la atendían para ser monitoreada y luego, la actriz fue regresada al hospital de Huanta.