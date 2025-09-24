Pamela López revela diferencias en su relación con Paul Michael: "Nosotros discutimos 24/7"

Hace unos meses, Pamela López empezó a tener una relación sentimental con Paul Michael tras ser captados juntos en discotecas. Tras entablar una relación más formal y trabajar juntos, han revelado que han tenido discusiones casi todos los días.

¿Paran discutiendo?

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Pamela López respondió ante los rumores de problemas en su relación con el joven cantante de 27 años. Es así como la ex de Christian Cueva acepta que tiene discusiones casi todo el tiempo y explica las razones de ello.

"¿Qué habían peleado? que se habían tenido una discusión ¿Qué tan cierto es eso o lo descartas?", le pregunta la reportera a Pamela López, y ella responde: "Obvio, yo lo descarto totalmente. De que tenemos pelea es una cosa y discusión es otra. Nosotros discutimos 24/7 porque tenemos diferencias".

Es así como Pamela López comenta que no todo es felicidad, ya que tendrían discusiones por diferencias en temas laborales. Aunque, descarta que haya llegado a algún tipo de maltrato psicológico o físico entre ellos.

"Piensa de una manera, yo de otra, trabajamos juntos. Él hace una manera de contenido, yo otra. Yo me creo directora, él también se cree director y eso pasa siempre, pero de ahí maltrato y no sé que cosa, no", expresó la nueva influencer ante las cámaras.

Después de negar que hayan tenido problemas mayores en su relación, Paul Michael afirma que están más fuertes que nunca a pesar de las discusiones. Expresando que el amor que se tienen iría creciendo.

"Claro, cada vez más fuerte, ni con brujería", expresó.

Sobre la relación de Pamela López y Paul Michael

Pamela López lleva más de un año separada de Christian Cueva en medio de una polémica y medidas legales por agresión. Aunque hace unos meses fue captada besándose con Paul Michael a la salida de una discoteca, afirmando así que estarían saliendo.

Aunque afirman que su relación amorosa lo estarían llevando lejos de sus hijos para que no se involucren. Tras llamar la atención ante los medios, vienen trabajando juntos con algunas marcas, pero también en la música.

En conclusión, Pamela López señala que tras trabajar junto a su pareja Paul Michael y verse todos los días, los ha llevado a tener algunas discusiones por diferencias de pensamientos. Aunque, señalan que no ha llegado a un maltrato mayor o falta de respeto, y que su amor está más fuerte.