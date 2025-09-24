Tilsa Lozano y Ruby Palomino protagonizan tenso debate por polémica en el Metropolitano: "La estas justificando"

El programa "La noche habla", conducido por Tilsa Lozano, se convirtió el martes 23 de septiembre en el centro de un intenso debate. La discusión surgió cuando la cantante y psicoterapeuta Ruby Palomino analizó, desde una mirada psicológica, el comportamiento de la influencer Alejandra Argumedo, señalada por insultar y menospreciar a usuarios del Metropolitano de Lima en un video viral que generó rechazo en redes sociales.

Cruce de opiniones entre Tilsa Lozano y Ruby Palomino

El caso de Argumedo provocó rechazo masivo después de que circularan en redes sociales videos en los que insulta y menosprecia a varios usuarios del Metropolitano por su origen. Durante la emisión, Ruby Palomino, ganadora de 'La Voz Perú 2015', ofreció una mirada reflexiva sobre lo ocurrido.

"Esta chica es el reflejo de nuestra sociedad... Yo soy psicoterapeuta, no voy a ser hoy la abogada del diablo, pero si uno se pone a analizar, ella se ve afectada por algo que le dice alguien y su manera de defenderse es así... ¿Dónde lo aprendió? Probablemente en su casa cuando era chiquita", expresó la artista.

Las palabras de Palomino incomodaron a Tilsa Lozano, quien de inmediato cuestionó el enfoque. La exintegrante de Las Vengadoras recalcó que cualquier acto de discriminación debe ser condenado sin matices.

"Ruby, pero siento que la estás justificando, creía que tu opinión iba a ser mucho más poderosa, mucho más en contra de esa actitud, porque al final no importa de dónde vengas ni cuántas mezclas tengamos nosotros en nuestra raza, nadie tiene derecho a discriminar a nadie", manifestó visiblemente fastidiada.

Frente a esta crítica, Palomino reafirmó su postura y explicó que no pretendía excusar a la influencer, sino señalar el trasfondo social que alimenta estas conductas.

"El ser humano tiene sombra y luz y uno tiene que preguntarse cuántas veces ha sido discriminador no solo con el factor de dónde eres, sino por cuánto dinero tienes, si estás en la televisión o no. No la estoy defendiendo, estoy dando mi opinión como psicóloga, no he estudiado 10 años para colegiarme, tengo que decirlo con argumentos", respondió.

Llamado a la autocrítica social

En un momento de la conversación, Ruby Palomino hizo una invitación directa a los televidentes para examinar sus propios comportamientos.

"Hago un llamado a cada uno en sus casas, que se pregunten cuántas veces han tenido una acción discriminatoria. Lo que ha hecho está mal, es más, está penado, todo el mundo la está haciendo leña y se lo ha buscado", recalcó.

Tilsa, por su parte, mantuvo su postura de condena absoluta a cualquier forma de discriminación. Finalmente, Palomino subrayó que los actos de odio no pueden separarse de su contexto social.

"No tengo su historial, pero sí sé que tenemos un problema social desde hace muchos años", concluyó.

El intercambio entre Tilsa Lozano y Ruby Palomino evidenció dos perspectivas distintas: una que exige condena inmediata y otra que busca comprender las raíces del problema. El caso de Alejandra Argumedo no solo desató críticas hacia la influencer, sino que también abrió un debate sobre cómo la sociedad peruana enfrenta la discriminación.