¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Pamela López vivió el susto de su vida la noche de ayer, ya que tuvo un accidente en plena carretera Panamericana Sur, cuando viajaba con sus hijos. La influencer documentó lo sucedido y, debido al problema que se le presentó, no pudo llegar a una entrevista que tenía pactada.

¿Cómo ocurrió el accidente de Pamela López?

Un conocido programa nocturno se encargó de difundir el accidente que sufrió la madre de los hijos de Christian Cueva. En el video que difundieron, se muestra que la llanta del automóvil en el que Pamela viajaba con sus hijos terminó reventada.

Aunque no se especifica el motivo por el que el auto quedó en ese estado, se puede oír la voz de Pamela en el fondo, mostrándose sumamente preocupada por lo ocurrido, ya que en el momento del accidente se encontraba con sus hijos.

"Mira dónde estamos, nos agarró aquí en la carretera. Estoy con mis hijos, mira lo que nos ha pasado ahorita. No llego al canal, no sé por qué nos está pasando todo esto, estamos con los bebés en plena carretera", se le escucha decir en el video.

Sin embargo, el accidente de Pamela López no habría pasado a mayores, ya que hace unas horas publicó videos disfrutando de un parque acuático, y la mañana de hoy se presentará en Ke Rica Mañana por la señal de Karibeña en redes sociales Kick.

Pamela López habla de su ruptura con Cueva

n el programa 'Día D', Pamela López estuvo contando cómo es su día a día entre la crianza de sus hijos, ser una imagen pública, cuidarse físicamente y grabar con su pareja Paul Michael. La influencer reveló también cómo sobrellevó la separación con Christian Cueva, ya que fue muy criticada por andar en constantes centros nocturnos.

"Quería salir, quería estar todo el tiempo quería estar rodeada de gente, sentirme bonita que otra persona se podría fijar en mí. Quería sentir que quizás podía hacer cosas que antes yo no había hecho. Así fue que comenzó con los ampays, porque me sacaban y me exponían que yo paraba de fiesta en fiesta", expresó Pamela López.

Es así que, el accidente no pasó a mayores y Pamela López pudo continuar con su rutina. Tras el susto en la carretera, la influencer compartió momentos familiares y confirmó su participación en programas, demostrando que mantiene la calma y el ánimo frente a la adversidad.