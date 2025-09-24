Sofía Delgado denuncia amenazas de la tía de Paul Michael: "Me dice 'Tienes las horas contadas'"

Los problemas entre Paul Michael y su expareja Sofía Delgado no tiene cuando acabar. Ahora, la madre de su hija ha revelado que la familia del cantante urbano la viene amenazando no solamente a ella, sino a toda su familia.

Sofía Delgado afirma que la tía de Paul la amenaza

En una entrevista con el programa 'Todo se filtra', Sofía Delgado reveló que tras ventilar los problemas que tiene con Paul Michael, ha estado recibiendo amenazas de la familia del padre de su hija. Es así como cuenta que principalmente es la tía quien la viene hostigando constantemente.

"Estoy recibiendo bastantes amenazas de cuentas falsas, pero con nombres de los hermanos de él. las amenazas son de la tía y uno de sus hermanos, son súper hostigante", expresó.

Además, agrega que ha amenazada con armar un escándalo en la casa de su madre y de cortarle su cabello o echarle terrocal. Esto lo habría hecho durante una transmisión en vivo que realizó hace unos días.

"Me llamó a amenazarme que iba a venir su familia a la casa de mi mamá para hacer problemas. Incluso en un 'live' ha salido a decir que me va a echar terrocal en el cabello, que me van a cortar y tiene antecedentes de eso", revela.

¿Paul Michael dio sus números para amenazas?

Ante estos constantes acosos de parte de la familia del novio de Pamela López, Sofía Delgado comenta que aparentemente Paul Michael habría dado su número y de sus familiares a la tía para que lo esté amenazando.

"Él sabe que sus hermanos me han amenazado en algún momento, sabe que su tía también porque él ha incitado esto. Él ha dado mi número y de mis familiares para que llamen", dijo.

Es así como durante la conversación, la joven madre señaló que la tía también llamó a su hermano para amenazar su vida por mencionar a Paul Michael en una transmisión y hablar de la baja pensión de alimentos que le pasa.

"Olvídate de los aviones porque tienes las horas contadas y tengo el chat con mi hermanos donde me dice 'mira, me ha llamado la tía de él a amenazarme de muert* y más cosas porque tú has hecho un live'", agregó.

De esta manera, la tía y hermanos de Paul Michael estarían amenazando a Sofía Delgado, siendo muy evidente por medio de sus transmisiones en redes sociales. Todo esto se debería a que la joven viene exponiendo la baja pensión que le pasa el novio de Pamela López para su hija y los problemas que ha tenido con la justicia en España.