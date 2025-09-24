Magaly Solier fue internada en hospital de Huanta por presunta intoxicación: ¿Cuál es su estado de salud?

La actriz ayacuchana Magaly Solier, reconocida internacionalmente por su talento en el cine, permanece hospitalizada en Huanta luego de sufrir un aparente cuadro de intoxicación que obligó a su ingreso de emergencia en la unidad de trauma shock. Hasta el momento, su estado de salud sigue siendo motivo de incertidumbre y preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, la intérprete ingresó en horas de la tarde del martes a la sala de emergencias tras presentar síntomas que alarmaron a sus familiares y allegados. El equipo de especialistas procedió de inmediato a estabilizarla y trasladarla a un área especial para recibir atención intensiva.

La noticia generó conmoción en la población de Huanta, donde los vecinos han expresado muestras de solidaridad y cariño hacia la actriz. Además, 'Magaly TV, la firme' fue la primera en anunciar la noticia la noche de ayer en su programa.

¿Cuál es el estado de salud de Magaly Solier?

Como parte de la actualización más reciente, el programa América Hoy se comunicó esta mañana con un reportero local de Huanta, quien señaló que Solier continúa internada en el hospital. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del personal médico ni de la dirección del centro de salud para esclarecer qué ocurrió exactamente con la actriz.

"Hasta este momento, Magaly Solier se encuentra internada en el hospital. Aún no hay una versión oficial por parte del personal, ni de los médicos ni de la directora, quienes no se han pronunciado para aclarar qué le ha sucedido", indicó.

¿Quién es Magaly Solier?

Magaly Solier es una actriz y cantante ayacuchana nacida en Huanta en 1986. Su talento y autenticidad la convirtieron en una de las figuras más importantes del cine peruano contemporáneo. Desde pequeña mostró interés por el arte, pero fue gracias al director Claudia Llosa que inició su carrera en la pantalla grande, protagonizando la película Madeinusa en 2006, con la que llamó la atención de la crítica internacional.

Su consagración llegó con La teta asustada (2009), filme que obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín y una nominación al Óscar como Mejor Película Extranjera. La actuación de Solier fue ampliamente elogiada por su sensibilidad y fuerza interpretativa, lo que la posicionó como referente en el cine latinoamericano.

Además, Magaly Solier ha participado en producciones internacionales y ha impulsado la cultura peruana a través de la música en quechua, reafirmando sus raíces andinas. Sin embargo, ahora lucha por mantenerse estable tras un aparente cuadro de intoxicación.