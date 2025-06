Doña Martha niega que hayan intentado envenenar a Milett en el Miss Perú: "No agrandemos esto"

Doña Martha Valcárcel se presentó en el programa América Hoy para volver a hablar sobre la acusación que hizo contra la organización del Miss Perú la tarde de ayer, indicando que intentaron envenenar a su hija, Milett Figueroa, mientras participaba del certamen de belleza.

La madre de Milett fue presentada con bombos y platillos en el magazine matutino, e hizo su ingreso tomando directamente la palabra para negar tajantemente haber hecho una denuncia por presunto envenenamiento. Además, pidió que no se hagan más especulaciones respecto al tema.

"Para empezar, no ha habido ninguna denuncia. No agrandemos esta historia que no fue nada bonita. No digan eso, porque de denuncia no hay. Denuncia es cuando yo hago una carta notarial o cuando digo 'este fue'. Yo no he dicho nombres de nada", dijo en un inicio.