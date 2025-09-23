Mario Irivarren enfrentó a Patricio Parodi por reclamo contra Onelia: "No vas a marcar la pauta del programa"

Durante la última semana, los rumores de una supuesta tensión entre Onelia Molina y Patricio Parodi crecieron a raíz de los comentarios de Rosángela Espinoza, quien insinuó que la novia de Mario Irivarren se pondría celosa cuando ella se acercaba al 'Pato'. La situación escaló en pleno programa, generando un momento de alta tensión entre los competidores de Esto Es Guerra.

Choque en plena competencia

El incidente ocurrió durante una prueba en vivo. Patricio Parodi se quejó de que Onelia Molina habría salido antes de tiempo y pidió que la producción le quitara el punto, pese a que la modelo arequipeña cumplió con la penalización antes de tocar la campana. Mario Irivarren, visiblemente incómodo, decidió intervenir para defender a su pareja.

"Pato, ¿de qué me estás hablando? Si cuando un competidor sale antes te penalizan. Tengo nueve años en Esto Es Guerra, pero si tú vas a marcar la pauta del programa, no puedo hacer nada", expresó el popular 'Iri' con evidente molestia.

Las palabras del empresario dejaron en claro que no permitiría que se cuestionara el desempeño de Onelia. La tensión subió tanto que Pancho Rodríguez, conductor del programa, tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que el altercado pasara a mayores.

Rosángela acusa a Onelia de tomar la competencia de manera personal

A esto se suma que en declaraciones al programa "Más Espectáculos", Rosángela Espinoza explicó que siente que Onelia Molina ha comenzado a llevar la competencia a un nivel personal, mientras ella prefiere mantener un estilo de juego limpio.

"Con Melissa no han estado en esos choques y justo ahora que la ponen conmigo se vio la intención claramente y se ha visto que fue directo a meterme el cuerpo. Entonces ahí date cuenta que es un tema ya personal porque más allá de la competencia yo no juego así, prefiero jugar limpio", señaló.

Además, Rosángela se refirió a las indirectas sobre la supuesta molestia de Onelia cuando ella interactúa con Patricio Parodi. La modelo enfatizó que muchas personas comparten su percepción, aunque pocas se atreven a expresarlo abiertamente:

"Siempre voy a ir con la verdad y si no voy a decir la verdad prefiero quedarme callada, pero decir cosas que no vienen al caso para perjudicar a la persona no es mi estilo. Sin embargo, considero que he exagerado aunque el público no me va a entender, pero sí sé que las personas cerca a mí sí, porque no soy la única que piensa lo mismo pero si la única que dice las cosas".

Rosángela también explicó que su actitud surge después de escuchar comentarios que, según ella, no fueron sinceros en el podcast que comparte con Parodi. Recalcó que le incomodó la manera en que Onelia la saludó como si nada después de esas situaciones.

Mario Irivarren enfrentó a Patricio para defender a Onelia Molina.

En conclusión, el enfrentamiento entre Mario Irivarren y Patricio Parodi, sumado a las declaraciones de Rosángela Espinoza, mantiene a Onelia Molina en el centro de la polémica en Esto Es Guerra. Mientras los protagonistas evitan profundizar en el tema fuera de cámaras, los seguidores del reality esperan ver si esta tensión continuará.