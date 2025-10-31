Flavia Laos revela cómo lidia con la psoriasis, enfermedad incurable que sufre: "Ha sido un reto"

Flavia Laos conmvió al hablar con total sinceridad sobre la enfermedad autoinmune que padece: la psoriasis guttata, una condición que afecta directamente la piel. A través de sus redes sociales, Flavia compartió imágenes y videos mostrando las marcas que esta enfermedad ha dejado en su cuerpo, acompañados de un mensaje lleno de reflexión y amor propio.

Flavia Laos emociona al hablar de la psoriasis

La actriz e influencer Flavia Laos volvió a emocionar a sus seguidores al hablar sin filtros sobre la psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta su piel y que la ha acompañado desde hace un tiempo. La ex chica reality aprovechó el Día Mundial de la Psoriasis para contar cómo ha sido convivir con esta condición que, según confesó, en un inicio le causó mucha inseguridad.

A través de sus redes sociales, Flavia compartió fotos y videos mostrando las marcas que la enfermedad ha dejado en su rostro, cuello, pecho y espalda. La joven modelo aprovechó la fecha para visibilizar esta condición y generar conciencia sobre la importancia de aceptarse tal como uno es.

"Ayer fue el Día Mundial de la Psoriasis", escribió junto a una imagen donde se le ve al natural, sin maquillaje y mirando con tranquilidad.

En otra historia, mostró su espalda cubierta de pequeñas manchas rojas, típicas de esta enfermedad, y aprovechó para abrir su corazón. La influencer confesó que le tomó tiempo aceptar su condición y sentirse lista para hablar públicamente sobre ella.

"No ha sido fácil abrirme de este tema con ustedes porque fue algo que me causó inseguridad por mucho tiempo, pero finalmente lo hice y recibí muchos mensajes bonitos y sobre todo gente agradeciéndome porque tienen lo mismo y se sentían solos en el proceso", contó la también cantante.

Un mensaje que inspira. Flavia no solo quiso mostrar su realidad, sino también enviar un mensaje positivo a todas las personas que viven con lo mismo. En una foto en blanco y negro donde aparece de perfil, con marcas visibles en la espalda, la actriz dejó una reflexión que tocó el corazón de muchos.

"En el Día Mundial de la Psoriasis, quiero compartir que yo también vivo con esta condición, y aunque a veces ha sido un reto, aprendí a no dejar que me defina ni me detenga", se lee.

Flavia Laos se pronuncia por el Día Mundial de la Psoriasis. (Instagram)

La influencer aseguró que la enfermedad le ha enseñado a aceptarse y valorar su fortaleza. También destacó que, a pesar de las dificultades, ha aprendido a vivir con optimismo y a inspirar a quienes atraviesan situaciones similares.

"La psoriasis no me quita las ganas de seguir creando, soñando y creciendo. Al contrario, me enseñó a aceptar mi cuerpo con amor y a valorar mi fortaleza. A todas las personas que también la viven, no están solas. Somos mucho más que una piel, y nada puede apagar nuestra luz", escribió.

Su publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño y admiración. Muchos usuarios destacaron su valentía por mostrarse tal cual es y por usar su plataforma para romper tabúes sobre una enfermedad que todavía genera prejuicios.

Día Mundial de la Psoriasis

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis, una fecha creada para generar conciencia sobre esta enfermedad no contagiosa que afecta a más de 125 millones de personas en el mundo.

Aunque se manifiesta en la piel, también impacta la salud emocional de quienes la padecen. Por eso, mensajes como el de Flavia son tan importantes, pues ayudan a visibilizar el tema y fomentar la empatía. En el Perú, figuras como Flavia Laos y Gian Piero Díaz han hablado abiertamente sobre su diagnóstico, alentando a otros a buscar ayuda médica y a no sentir vergüenza.

En conclusión, Flavia Laos compartió un mensaje de reflexión y visibilización al hablar abiertamente sobre su experiencia con la psoriasis. A través de sus redes, mostró una mirada honesta sobre cómo ha aprendido a convivir con esta condición y a aceptarse con el paso del tiempo.