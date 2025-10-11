Flavia Laos conmueve al revelar que tiene una enfermedad incurable: "No se sabe qué la causa"

Flavia Laos impactó al revelar, a través de un video en TikTok, que fue diagnosticada una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, lamentablemente, no tiene cura definitiva. La artista, conocida por su participación en telenovelas como "Ven baila quinceañera", contó que decidió hablar del tema para visibilizar su condición y motivar a quienes enfrentan lo mismo.

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad sin cura

La actriz y cantante peruana Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al confesar públicamente que fue diagnosticada con soriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, según los médicos, no tiene cura definitiva. La noticia la dio a conocer a través de un emotivo video en TikTok, donde mostró las marcas que esta condición ha dejado en su cuerpo.

Flavia contó que todo comenzó con unas pequeñas ronchas que aparecieron en su piel. Al principio pensó que se trataba de una simple alergia o intoxicación, pero los resultados médicos revelaron algo más serio.

"Me salieron unos puntitos que se extendieron por todo mi cuerpo, estaba confundida hasta que me hicieron una biopsia y salió que era soriasis guttata", confesó.

La ex chica reality explicó que, aunque esta enfermedad no es contagiosa, sí puede ser difícil de sobrellevar. Señaló que los brotes pueden reaparecer en cualquier momento, especialmente en situaciones de estrés o cansancio.

"Es una enfermedad autoinmune (...) el doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero puede ser tras una infección o estrés, y yo estaba pasando por uno de los momentos más estresantes al estar en El Gran Chef Famosos y lidiar con lo de mi abuelo", relató la artista.

La actriz reconoció que, en ese momento, se sintió muy afectada. Sin embargo, aprendió a sobrellevar su diagnóstico con optimismo y fortaleza. Aunque por un tiempo las manchas desaparecieron, Flavia reveló que la enfermedad volvió a manifestarse y decidió contarlo sin filtros a sus seguidores.

"No hay una cura y puede durar meses o quedarse años y no lo quería compartir porque me generaba incomodidad y tuve que lidiar por muchos meses (...) lo que más me ayudó fue ir a la playa. Hoy, luego de un año y de unos meses más, me ha regresado, pero pueden ver cómo empieza a brotar", comentó en su video, mostrando su piel sin maquillaje ni retoques.

La artista confesó que este proceso la llevó a valorar más su bienestar emocional. Reconoció que aprender a aceptar su cuerpo ha sido parte fundamental de su crecimiento personal.

"Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo", expresó con sinceridad.

¿Por qué decidió contarlo?

Flavia Laos dijo que ahora trata de ver su situación con una mirada más humana. Al finalizar su mensaje, envió un mensaje de aliento a quienes enfrentan enfermedades similares.

"Lo quise compartir porque hay muchos que tienen la misma condición y nos puede causar incomodidad y miedo, pero lo he tomado como un llamado para cuidarme y priorizar mi salud mental. Hoy por hoy, no veo la soriasis como un castigo, sino como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola", afirmó.

En conclusión, Flavia Laos compartió en redes sociales que padece de una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Con esta revelación, Flavia inspiró a otros a aceptar sus procesos con coraje. Su testimonio fue aplaudido por miles de seguidores, quienes destacaron su valentía, autenticidad y amor propio al mostrarse tal cual es.