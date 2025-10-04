Karina Jordán admite que sufrió al ver a su esposo como pareja de Flavia Laos en película: "Me cuesta"

Karina Jordán sorprendió al contar una anécdota personal que la hizo pasar un mal momento. En una reciente entrevista para el programa "Habla Chino", la artista reveló que sufrió al ver a su esposo, el actor Diego Seyfarth, actuando con Flavia Laos en escenas pasionales dentro de la película "No me digas solterona".

A Karina le incomodó ver a su esposo junto a Flavia Laos

La actriz peruana Karina Jordán sorprendió a todos al revelar un momento incómodo que vivió por culpa de una escena de su esposo, Diego Seyfarth, con Flavia Laos. En una entrevista para el programa "Habla Chino", Karina confesó que "sufrió" al ver la película "No me digas solterona", donde su pareja compartió escenas románticas con la popular influencer.

Karina, recordada por su participación en "Ven baila quinceañera", contó que decidió asistir al estreno del filme sin imaginar que terminaría sintiéndose incómoda. La actriz explicó que, mientras veía las escenas de su esposo con Flavia en pantalla, tuvo sentimientos encontrados.

"Él hizo una escena en una película que se llamaba No me digas solterona. La protagonista era Patricia Barreto, mi amiga. Pero él tenía otras escenas con Flavia Laos", relató.

La actriz reconoció entre risas que, aunque Diego Seyfarth trató de hacer su trabajo con profesionalismo, ella no pudo evitar sentir incomodidad. Aseguró que, pese a conocer la naturaleza de su trabajo, no deja de ser una situación difícil para cualquier pareja.

"Él sufrió bastante haciéndolas, obviamente. Todo el tiempo estaba pensando en mí. Él estaba pasándola mal, yo sé. En el fondo, lo estaba pasando mal", dijo irónicamente. Luego, añadió con sinceridad: "Entonces yo sufría, pues".

Karina contó que al ver la película en el cine, no pudo disimular lo que sentía al ver a su esposo actuando con Flavia Laos. La actriz explicó que, por esa razón, prefiere no ver las escenas románticas de su esposo.

"Fui al estreno y me acuerdo de que sentí como esa sensación del retorcijón del estómago, como que se te viene, ¿no? Como una pequeña llamada al baño, ¿no?", comentó entre risas. "Siento eso en general, cuando mi barriguita me hace como un... entonces yo prefiero ir al comienzo y final de temporada. Pero voy. Si es en el cine, voy al estreno y ya", reveló.

Finalmente, admitió que aún le cuesta ver a su pareja en ese tipo de escenas. Confesó que, aunque intenta tomárselo con humor, sigue siendo un reto.

"Me cuesta, me cuesta, ¿para qué voy a mentir?", expresó finalmente Karina dando a entender que no tiene por qué negarlo.

¿Cuándo se conocieron Karina Jordán y Diego Seyfarth?

Karina Jordán y Diego Seyfarth se conocieron hace más de diez años, cuando trabajaban juntos en teatro y televisión. Aunque muchos piensan que su historia comenzó durante las grabaciones de "Te volveré a encontrar" en 2017, su romance empezó antes, cuando coincidieron en la serie "Ven, baila, quinceañera: Todo por la fama".

Después de varios años de relación, la pareja se casó por civil el 10 de octubre de 2020 en una ceremonia íntima debido a la pandemia. Dos años después, el 25 de junio de 2022, sellaron su amor ante Dios en una emotiva boda religiosa en la Parroquia Alemana San José, en Miraflores.

En conclusión, Karina Jordán y Diego Seyfarth conforman hoy una de las parejas más estables del medio artístico. Aunque su relación sea así, la actriz reconoce que sigue siendo sensible cuando se trata del trabajo de su esposo en escenas románticas con otras mujeres.