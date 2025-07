¿Distanciados? Melissa Klug y Jesús Barco pasan dura prueba en su relación: "Siempre estaré apoyándolo"

Melissa Klug y Jesús Barco están pasando una de las pruebas más duras de su relación, ya que el futbolista acaba de fichar por un equipo en Huánuco, lo que los obligará a estar distanciados por un tiempo. Sin embargo, la empresaria se ha mostrado muy positiva ante el cambio y afirma que siempre apoyará al padre de su hija, esté donde esté.

¿Melissa y Jesús podrán soportar la distancia por trabajo?

Jesús Barco fue presentado hace unos días como nuevo mediocampista del club de primera división Alianza Universidad de Huánuco (UDH). Tras ello, la madre de su única hija se mostró muy orgullosa en redes sociales y lo felicitó: "Siempre seremos tus fans número uno. Te amamos. A mostrar lo mejor de ti" , publicó la empresaria en alusión a ella y su hija.

No obstante, no todo es felicidad en la contratación de Jesús, ya que algunos hinchas del Alianza UDH se mostraron consternados, indicando que era mejor no haber contratado a nadie. "Yo juego mejor que él", "Pongan una piedra mejor", "El hijo de Jefferson Farfán jugando", escribieron.

Ante los comentarios, Melissa hizo oídos sordos. El programa América Hoy se comunicó con ella para saber si pensaba mudarse a Huánuco junto a Jesús y acompañarlo en esta temporada futbolística. La respuesta de la empresaria sorprendió al reportero.

"Me siento feliz, mi vida. Tú sabes que donde esté mi hombre, siempre estaremos ahí apoyándolo, siendo su fan número uno, al lado de su única princesa". Por lo que se ve, su amor está más afianzado que nunca. A pesar de la distancia, "así no lo deseen, estamos más enamorados y juntos como familia", concluyó.

Melissa vacaciona en Cancún

Melissa Klug viajó con sus hijos a Cancún y, como siempre, hubo quienes quisieron opinar de más. Pero la 'Blanca de Chucuito' no se guardó nada y salió al frente a aclarar los rumores sobre quién pagó esas vacaciones.

Durante sus vacaciones familiares, la popular 'Blanca de Chucuito' aprovechó para compartir algunos momentos con sus seguidores, pero también se animó a responder preguntas que le dejaron en redes. Entre los comentarios, uno llamó la atención por poner en duda quién pagó el paseo.

Un usuario le escribió: "El viaje es auspiciado por el papá, supongo", insinuando que fue Jefferson Farfán quien pagó. Melissa no dudó ni un segundo en poner los puntos sobre las íes. "Supones mal, este viaje lo pagué absolutamente todo yo, el papá solo le dio el permiso para poder viajar nada más", respondió tajante.

Es así que, Melissa Klug y Jesús Barco demuestran que su relación sigue firme, pese a la distancia y las críticas. La empresaria reafirma su amor y compromiso, asegurando que siempre estará al lado del futbolista y de su hija, formando una familia unida frente a todo.