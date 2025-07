Darinka Ramírez responde si busca incomodar a Jefferson Farfán: "Siempre quise llevar la fiesta en paz"

Darinka Ramírez, la joven madre de una hija con Jefferson Farfán, está dando pasos firmes en el mundo del espectáculo. Y aunque muchos creen que sus recientes apariciones públicas tienen un propósito oculto, ella salió a aclarar si busca o no incomodar al exfutbolista.

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, volvió a ser noticia tras aparecer en el "Circo de las Estrellas" de La Carlota. La influencer fue abordada por "América Espectáculos" y habló sin filtros sobre su situación con el exfutbolista y los rumores de una supuesta "venganza".

Y es que hace poco, Darinka fue vista trabajando con Melissa Klug y haciendo un TikTok con una canción de Yahaira Plasencia, dos figuras muy vinculadas al pasado de Farfán. Por eso, muchos en redes empezaron a decir que lo hacía para incomodarlo. Ella contó que sí recibe críticas en redes sociales, pero no se deja afectar.

Darinka Ramírez fue clara al responder si tenía alguna intención de fastidiar al padre de su hija, Jefferson Farfán.

"¿Algunos toman como revanchismo que tú estas queriendo incomodar, es cierto eso?" , preguntó el reportero de "América Espectáculos". "No, nada que ver, siempre he querido llevar la fiesta en paz porque jamás hablé de él" , dijo tajantemente.

La influencer también habló sobre su reciente aparición junto a Melissa Klug, ex de Farfán. Ambas compartieron un trabajo para una marca, y eso encendió aún más los rumores. Sin embargo, Darinka aseguró que fue solo una chamba y que no hay ninguna doble intención.

"Igual me cayó súper bien. Tenemos hijos del mismo papá. Así que sería bueno que se lleven bien entre hermanos" , contó. Luego agregó: "No, solo trabajo... (¿Se cayeron muy bien?) Sí, la chica muy buena, hemos ido a trabajar. (Si las convocan para seguir trabajando) Claro, todo lo que es trabajo hay que seguir".

Al ser consultada sobre Yahaira Plasencia, Darinka dijo que no la conoce personalmente, pero que sí le gusta su música. Incluso, comentó que por eso se animó a hacer un TikTok con su nueva canción.

"No con ella no, no la conozco, pero sí me gusta su música. Vi la música viral y aproveché para hacer TikTok", dijo con sinceridad.