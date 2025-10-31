RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Rompe su silencio!

Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa: "Lo elegiría 50 mil millones de veces más"

A través de un programa, Daniela Darcourt se pronunció por primera vez tras romper su relación amorosa con Waldir Felipa.

Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa
Daniela Darcourt tras separarse de Waldir Felipa (Composición Karibeña)
31/10/2025

Hace unos días, Waldir Felipa confirmó que su relación amorosa con Daniela Darcourt llegó a su fin, esto después de ser captado bailando con otra mujer. Ahora, la salsera se ha pronunciado tras terminar con el bailarín con un mensaje lleno de sentimientos. 

Daniela Darcourt no se arrepiente de su relación

El programa 'Esta Noche' acaba de lanzar el avance de los invitados que tendrá en su siguiente episodio. Es así como se reveló que Josimar y Daniela Darcourt estarán como invitados contando pasajes de su vida privada que se ha convertido en noticia por sus relaciones amorosas. 

Es así como en el adelanto, la salsera fue consultada sobre el fin de su romance con el bailarín Waldir Felipa. La pareja anunció hace unos meses que empezaron a convivir juntos e incluso, adoptaron a un perrito que era como su hijo. Ahora, tras el fin de su noviazgo dedicó unas tiernas palabras a su ex.

"Yo elegí a Waldir y no me arrepiento, lo elegiría 50 mil millones de veces más", expresó la joven artista con mucha emoción. 

Así mismo, aclaró que a pesar de encontrarse soltera, no está sola. La artista con su misma picardía de siempre ha demostrado que la relación con el bailarín ha quedado en buenos términos y aún trabajan juntos. 

"Soltera pero nunca sola", agregó. 

¿Qué dijo Waldir Felipa?

El bailarín también se pronunció anteriormente sobre el fin de su noviazgo señalando que aún mantiene un gran cariño por la artista. Además, dejo en claro que siguen trabajanod juntos como siempre dejando en claro la buena relación que tienen a pesar del fin de su amor.

"Creo que nada de eso cuando terminamos dejó de existir, yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar. Seguimos trabajando juntos (...) De hecho, eh eh, hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea no ha sido ayer ni hace una semana que hemos terminado, pero nadie se ha dado cuenta", aclaró. 

De esta manera, Waldir Felipa y Daniela Darcourt han revelado que el termino de su romance habría acabado en buenos términos. Ambos señalaron que siguen trabajando juntos y se tienen un gran cariño, aunque parece que debido a su trabajo habrían tomado camino diferentes en sus vidas profesionales. 

